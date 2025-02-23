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Дружба Грузии с Азербайджаном является образцовой – Кавелашвили
Дружба Грузии с Азербайджаном является образцовой – Кавелашвили
Sputnik Грузия
Грузия крайне заинтересована в том, чтобы в регионе царили мир и стабильность, заявил президент 23.02.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Дружба между Грузией и Азербайджаном является образцовой для любой страны мира, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью азербайджанской телекомпании. Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона: железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Президент подчеркнул, что мир и стабильность в регионе отвечают интересам Грузии. "В Грузии реализуется немало инвестиционных проектов со стороны Азербайджана. Это один из крупнейших инвесторов. Грузия крайне заинтересована в том, чтобы в регионе царили мир и стабильность", – подчеркнул Кавелашвили. По его словам, мотивация Грузии – как можно скорее положить конец вызовам в регионе, установить полный и прочный мир и определить роли основных игроков. Президент Грузии также отметил важность развития Среднего коридора. Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Этот маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию, Черное море и далее в страны Европы. В ассоциацию ТМТМ входят 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и другие транспортные компании из восьми стран. По словам Кавелашвили, Армения также должна быть вовлечена в региональные процессы. Кавелашвили также упомянул президента Азербайджана Ильхама Алиева, назвав его образцовым лидером, и пожелал коллеге успехов. Ранее стало известно, что на 1 мая 2025 года запланировано открытие железнодорожного сообщения между Грузией и Азербайджаном, которое было прервано из-за пандемии коронавируса в 2020 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, азербайджан, михаил кавелашвили, ильхам алиев, грузино-азербайджанские отношения, армения
грузия, новости, политика, азербайджан, михаил кавелашвили, ильхам алиев, грузино-азербайджанские отношения, армения
Дружба Грузии с Азербайджаном является образцовой – Кавелашвили
10:05 23.02.2025 (обновлено: 11:32 23.02.2025)
Грузия крайне заинтересована в том, чтобы в регионе царили мир и стабильность, заявил президент
ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Дружба между Грузией и Азербайджаном является образцовой для любой страны мира, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью азербайджанской телекомпании.
Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона: железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
"Наша дружба с Азербайджаном является образцовой. Я уверен, что эти отношения являются образцовыми для любой страны мира. Я уже не говорю о том, сколько азербайджанцев проживает в Грузии и какой большой вклад они внесли в то, что Грузия сегодня находится на таком этапе развития. Я лично вырос среди азербайджанцев, граждан Грузии, у меня много друзей", – заявил Кавелашвили.
Президент подчеркнул, что мир и стабильность в регионе отвечают интересам Грузии.
"В Грузии реализуется немало инвестиционных проектов со стороны Азербайджана. Это один из крупнейших инвесторов. Грузия крайне заинтересована в том, чтобы в регионе царили мир и стабильность", – подчеркнул Кавелашвили.
По его словам, мотивация Грузии – как можно скорее положить конец вызовам в регионе, установить полный и прочный мир и определить роли основных игроков.
Президент Грузии также отметил важность развития Среднего коридора.
"Исходя из наших дружеских отношений, нас волнуют экономические и взаимовыгодные вопросы. Есть большие возможности для того, чтобы вопрос Среднего коридора, о котором знают все в мире, нашел дальнейшее развитие в регионе", – заявил президент Грузии.
Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
Этот маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию, Черное море и далее в страны Европы. В ассоциацию ТМТМ входят 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и другие транспортные компании из восьми стран.
По словам Кавелашвили, Армения также должна быть вовлечена в региональные процессы.
"В наших общих интересах проводить мирную политику, завершить мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном раз и навсегда и сделать регион максимально привлекательным", – заявил Кавелашвили.
Кавелашвили также упомянул президента Азербайджана Ильхама Алиева, назвав его образцовым лидером, и пожелал коллеге успехов.
Ранее стало известно, что на 1 мая 2025 года запланировано открытие железнодорожного сообщения между Грузией и Азербайджаном, которое было прервано из-за пандемии коронавируса в 2020 году.