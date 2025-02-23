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Дружба Грузии с Азербайджаном является образцовой – Кавелашвили

Дружба Грузии с Азербайджаном является образцовой – Кавелашвили

Sputnik Грузия

Грузия крайне заинтересована в том, чтобы в регионе царили мир и стабильность, заявил президент 23.02.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Дружба между Грузией и Азербайджаном является образцовой для любой страны мира, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью азербайджанской телекомпании. Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона: железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Президент подчеркнул, что мир и стабильность в регионе отвечают интересам Грузии. "В Грузии реализуется немало инвестиционных проектов со стороны Азербайджана. Это один из крупнейших инвесторов. Грузия крайне заинтересована в том, чтобы в регионе царили мир и стабильность", – подчеркнул Кавелашвили. По его словам, мотивация Грузии – как можно скорее положить конец вызовам в регионе, установить полный и прочный мир и определить роли основных игроков. Президент Грузии также отметил важность развития Среднего коридора. Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Этот маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию, Черное море и далее в страны Европы. В ассоциацию ТМТМ входят 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и другие транспортные компании из восьми стран. По словам Кавелашвили, Армения также должна быть вовлечена в региональные процессы. Кавелашвили также упомянул президента Азербайджана Ильхама Алиева, назвав его образцовым лидером, и пожелал коллеге успехов. Ранее стало известно, что на 1 мая 2025 года запланировано открытие железнодорожного сообщения между Грузией и Азербайджаном, которое было прервано из-за пандемии коронавируса в 2020 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, азербайджан, михаил кавелашвили, ильхам алиев, грузино-азербайджанские отношения, армения