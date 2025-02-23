https://sputnik-georgia.ru/20250223/konflikta-na-ukraine-mozhno-bylo-izbezhat---premer-gruzii-292222454.html
Конфликта на Украине можно было избежать - премьер Грузии
Конфликта на Украине можно было избежать - премьер Грузии
Sputnik Грузия
Действия "глубинного государства" являются большим преступлением не только против украинского народа, но и против человечества в целом, заявил премьер 23.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-23T15:11+0400
2025-02-23T15:11+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Конфликта на Украине можно было бы легко избежать, если бы не "глубинное государство" (Deep State), которое сделало все для его начала, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под этим термином власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. По его словам, это является большим преступлением не только против украинского народа, но и против человечества в целом. "Это величайшее преступление, которое "глубинное государство" совершило против украинского народа и человечества. Эту войну нельзя было допустить, но определенные силы, наоборот, делали все возможное, чтобы эта война произошла", — заявил Кобахидзе. Как ранее заявил президент Михаил Кавелашвили, представители "глубинного государства" призывали Грузию присоединиться к санкциям против России, направить добровольцев и оружие на Украину, а также открыть "второй фронт". Открытие "второго фронта" – это призыв определенных западных и украинских политиков и видных деятелей к правительству Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, которые Тбилиси считает "оккупированными". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз говорил, что отказ от этого призыва и вызвал разлом в отношениях с Западом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, украина, сша, обострение ситуации вокруг украины
Конфликта на Украине можно было избежать - премьер Грузии
Действия "глубинного государства" являются большим преступлением не только против украинского народа, но и против человечества в целом, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Конфликта на Украине можно было бы легко избежать, если бы не "глубинное государство" (Deep State), которое сделало все для его начала, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.
Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под этим термином власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.
"Избежать войны на Украине было легко. Вы помните наши объявления, сделанные в начале 2022 года? Мы говорили о том, что абсолютно все силы должны сделать все, чтобы не допустить начала войны на Украине, хотя это дело не только украинских властей. Прежде всего, это было "глубинное государство", которое делало все возможное, чтобы развязать войну на Украине", - заявил Кобахидзе.
По его словам, это является большим преступлением не только против украинского народа, но и против человечества в целом.
"Это величайшее преступление, которое "глубинное государство" совершило против украинского народа и человечества. Эту войну нельзя было допустить, но определенные силы, наоборот, делали все возможное, чтобы эта война произошла", — заявил Кобахидзе.
Как ранее заявил президент Михаил Кавелашвили, представители "глубинного государства" призывали Грузию присоединиться к санкциям против России, направить добровольцев и оружие на Украину, а также открыть "второй фронт".
Открытие "второго фронта" – это призыв определенных западных и украинских политиков и видных деятелей к правительству Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, которые Тбилиси считает "оккупированными". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз говорил, что отказ от этого призыва и вызвал разлом в отношениях с Западом.