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Конфликта на Украине можно было избежать - премьер Грузии

Конфликта на Украине можно было избежать - премьер Грузии

Sputnik Грузия

Действия "глубинного государства" являются большим преступлением не только против украинского народа, но и против человечества в целом, заявил премьер 23.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-23T15:11+0400

2025-02-23T15:11+0400

2025-02-23T15:11+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Конфликта на Украине можно было бы легко избежать, если бы не "глубинное государство" (Deep State), которое сделало все для его начала, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под этим термином власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. По его словам, это является большим преступлением не только против украинского народа, но и против человечества в целом. "Это величайшее преступление, которое "глубинное государство" совершило против украинского народа и человечества. Эту войну нельзя было допустить, но определенные силы, наоборот, делали все возможное, чтобы эта война произошла", — заявил Кобахидзе. Как ранее заявил президент Михаил Кавелашвили, представители "глубинного государства" призывали Грузию присоединиться к санкциям против России, направить добровольцев и оружие на Украину, а также открыть "второй фронт". Открытие "второго фронта" – это призыв определенных западных и украинских политиков и видных деятелей к правительству Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, которые Тбилиси считает "оккупированными". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз говорил, что отказ от этого призыва и вызвал разлом в отношениях с Западом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, украина, сша, обострение ситуации вокруг украины