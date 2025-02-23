https://sputnik-georgia.ru/20250223/kvaratskheliya-voshel-v-simvolicheskuyu-sbornuyu-pley-off-ligi-chempionov-292223744.html

Кварацхелия вошел в символическую сборную плей-офф Лиги чемпионов

Кварацхелия вошел в символическую сборную плей-офф Лиги чемпионов

Sputnik Грузия

"Пари Сен-Жермен" в 1/8 финала ЛЧ предстоит сыграть с английский "Ливерпулем" 23.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-23T18:15+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия вошел в символическую сборную плей-офф Лиги чемпионов после ответного матча с "Брестом" (7:0). Вингер сборной Грузии в этом матче забил гол и отдал результативную передачу. Аналитический портал Whoscored поставил наивысшую оценку в 10 баллов по итогам тура всего двум футболистам - Кварацхелия и нападающему мадридского "Реала" Киллиану Мбаппе. Теперь "Пари Сен-Жермен" в 1/8 финала ЛЧ предстоит сыграть с английский "Ливерпулем". Кварацхелия 17 января подписал с "Пари Сен-Жермен" пятилетний контракт. За этот трансфер прежний клуб грузинского футболиста, итальянский "Наполи", получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов. По имеющейся информации, Кварацхелия будет получать 11 млн евро за сезон, а в "Наполи" его зарплата составляла 1,8 млн евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, футбол, лига чемпионов уефа