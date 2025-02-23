https://sputnik-georgia.ru/20250223/legendy-barselony-sygrayut-v-mae-v-tbilisi-c-veteranami-sbornoy-gruzii-po-futbolu-292225503.html

Легенды "Барселоны" сыграют в мае в Тбилиси c ветеранами сборной Грузии по футболу

Легенды "Барселоны" сыграют в мае в Тбилиси c ветеранами сборной Грузии по футболу

Sputnik Грузия

Десять лет назад финал Суперкубка Европы состоялся на "Динамо Арене" в Тбилиси, где "Барселона" обыграла "Севилью" со счетом 5:4 23.02.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Легендарные игроки испанской "Барселоны" приедут в Тбилиси, чтобы 16 мая сыграть товарищеский матч с ветеранами сборной Грузии по футболу, сообщили организаторы Sports Orient. Матч пройдет в рамках проекта The Legend Series, созданного в партнерстве Sports Orient и Europebet. Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов. В марте 2024 года в Батуми состоялся матч между звездами миланского "Интера" и сборной Грузии. Затем в сентябре уже в Тбилиси приехали звезды "Милана". Составы команд-ветеранов пока неизвестны. В составе грузинской сборной в матчах против "Интера" и "Милана" сыграли лучший бомбардир сборной всех времен Шота Арвеладзе, ее бывший капитан и самый титулованный грузинский футболист Каха Каладзе, а также рекордсмен национальной команды Леван Кобиашвили, выдающийся грузинский футболист всех времен Георгий Кинкладзе и бывший тренер сборной Грузии Темур Кецбая. Примечательно, что десять лет назад финал Суперкубка Европы состоялся на "Динамо Арене" в Тбилиси, где "Барселона" обыграла "Севилью" со счетом 5:4.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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спорт, грузия, новости, шота арвеладзе, каха каладзе, леван кобиашвили, динамо арена, футбол, сборная грузии по футболу