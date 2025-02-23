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Легенды "Барселоны" сыграют в мае в Тбилиси c ветеранами сборной Грузии по футболу
Легенды "Барселоны" сыграют в мае в Тбилиси c ветеранами сборной Грузии по футболу
Sputnik Грузия
Десять лет назад финал Суперкубка Европы состоялся на "Динамо Арене" в Тбилиси, где "Барселона" обыграла "Севилью" со счетом 5:4 23.02.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Легендарные игроки испанской "Барселоны" приедут в Тбилиси, чтобы 16 мая сыграть товарищеский матч с ветеранами сборной Грузии по футболу, сообщили организаторы Sports Orient. Матч пройдет в рамках проекта The Legend Series, созданного в партнерстве Sports Orient и Europebet. Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов. В марте 2024 года в Батуми состоялся матч между звездами миланского "Интера" и сборной Грузии. Затем в сентябре уже в Тбилиси приехали звезды "Милана". Составы команд-ветеранов пока неизвестны. В составе грузинской сборной в матчах против "Интера" и "Милана" сыграли лучший бомбардир сборной всех времен Шота Арвеладзе, ее бывший капитан и самый титулованный грузинский футболист Каха Каладзе, а также рекордсмен национальной команды Леван Кобиашвили, выдающийся грузинский футболист всех времен Георгий Кинкладзе и бывший тренер сборной Грузии Темур Кецбая. Примечательно, что десять лет назад финал Суперкубка Европы состоялся на "Динамо Арене" в Тбилиси, где "Барселона" обыграла "Севилью" со счетом 5:4.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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спорт, грузия, новости, шота арвеладзе, каха каладзе, леван кобиашвили, динамо арена, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, шота арвеладзе, каха каладзе, леван кобиашвили, динамо арена, футбол, сборная грузии по футболу
Легенды "Барселоны" сыграют в мае в Тбилиси c ветеранами сборной Грузии по футболу
21:22 23.02.2025 (обновлено: 23:01 23.02.2025)
Десять лет назад финал Суперкубка Европы состоялся на "Динамо Арене" в Тбилиси, где "Барселона" обыграла "Севилью" со счетом 5:4
ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Легендарные игроки испанской "Барселоны" приедут в Тбилиси, чтобы 16 мая сыграть товарищеский матч с ветеранами сборной Грузии по футболу, сообщили организаторы Sports Orient.
Матч пройдет в рамках проекта The Legend Series, созданного в партнерстве Sports Orient и Europebet. Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов. В марте 2024 года в Батуми состоялся матч между звездами миланского "Интера" и сборной Грузии. Затем в сентябре уже в Тбилиси приехали звезды "Милана".
"В Грузии продолжается The Legend Series. Легендарная "Барселона" посетит Тбилиси", – говорится в заявлении Sports Orient.
Составы команд-ветеранов пока неизвестны. В составе грузинской сборной в матчах против "Интера" и "Милана" сыграли лучший бомбардир сборной всех времен Шота Арвеладзе, ее бывший капитан и самый титулованный грузинский футболист Каха Каладзе, а также рекордсмен национальной команды Леван Кобиашвили, выдающийся грузинский футболист всех времен Георгий Кинкладзе и бывший тренер сборной Грузии Темур Кецбая.
Примечательно, что десять лет назад финал Суперкубка Европы состоялся на "Динамо Арене" в Тбилиси, где "Барселона" обыграла "Севилью" со счетом 5:4.