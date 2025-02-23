https://sputnik-georgia.ru/20250223/nalogovaya-amnistiya-kosnulas-bolee-66-tysyach-chelovek--podrobnosti-292216129.html

Налоговая амнистия коснулась более 66 тысяч человек – подробности

Налоговая амнистия коснулась более 66 тысяч человек – подробности

Sputnik Грузия

Списание задолженностей происходит автоматически без обращения в Службу доходов 23.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-23T09:01+0400

2025-02-23T09:01+0400

2025-02-23T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Служба доходов министерства финансов Грузии в рамках налоговой амнистии списала налоговую задолженность в размере 424,8 миллиона лари более 66 тысячам физических лиц, в том числе индивидуальным предпринимателям, говорится в сообщении ведомства. О списании налоговых задолженностей, скопившихся до 1 января 2021 года, правительство Грузии объявило в апреле 2024 года. По предварительным данным, речь идет о задолженности 145 тысяч физических лиц в размере 590 миллионов лари. Списание задолженностей происходит автоматически без обращения в Службу доходов. Кроме того, после списания долга меры по принудительной выплате в виде залога, ипотеки и ареста имущества автоматически отменяются. Причиной списания налогов власти назвали предоставление возможности заниматься экономической деятельностью тем, кто из-за задолженности оказался в трудном положении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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