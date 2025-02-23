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Новости авиасообщения: весной на авиарынке Грузии появятся четыре новые авиакомпании

Новости авиасообщения: весной на авиарынке Грузии появятся четыре новые авиакомпании

Sputnik Грузия

Сегодня в аэропортах страны оперируют 50 авиакомпаний, которые выполняют полеты по 92 направлениям 23.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-23T17:15+0400

2025-02-23T17:15+0400

2025-02-23T17:15+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Сразу четыре новые авиакомпании будут осуществлять рейсы из Грузии в направлении Европы, говорится в сообщении Объединения аэропортов страны. Привлечение новых авиакомпаний является приоритетом для правительства Грузии, которое планирует добиться рекордных показателей к 2028 году. В частности, с 30 марта начнет полеты по направлению Лондон-Тбилиси британская авиакомпания British Airways. Еще одна британская авиакомпания EasyJet с 31 марта будет летать в Лондон, Женеву и Милан. А уже 12 апреля на авиарынке появятся французская компания Transavia France, которая будет осуществлять рейсы Тбилиси-Париж, и швейцарская компания Edelweiss с рейсом Цюрих-Тбилиси. Аэропорты Грузии в 2024 году обслужили рекордное количество пассажиров – 7,5 миллиона, что на 24% больше, чем в 2023 году.По состоянию на январь 2025 года, в аэропортах Грузии оперируют 50 авиакомпаний, которые выполняют полеты по 92 направлениям. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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