https://sputnik-georgia.ru/20250223/poddelnym-alkogolem-otravilos-65-chelovek-v-ankare-292221296.html

Поддельным алкоголем отравилось 65 человек в Анкаре

Поддельным алкоголем отравилось 65 человек в Анкаре

Sputnik Грузия

В январе число жертв поддельного алкоголя в Стамбуле достигло 37. 23.02.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 фев – Sputnik. Шестьдесят пять человек погибли в турецкой столице Анкаре от употребления поддельного алкоголя начиная с декабря 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Ekonomim."В Анкаре число людей, погибших из-за контрафактного алкоголя, достигло 65 с декабря. Число пациентов, получающих лечение из-за поддельного алкоголя, составляет 15 человек", - пишет издание.По данным издания, средний возраст погибших - 60 лет.Ранее телеканал NTV сообщал, что в январе число жертв поддельного алкоголя в Стамбуле достигло 37. Власти аннулировали лицензии 64 магазинов, торговавших фальсифицированной продукцией.По данным телеканала, среди погибших были граждане Турции, Узбекистана и Туркменистана. Отмечается, что они приобретали алкоголь по цене 30 лир (менее одного доллара), в то время как самая дешевая легальная алкогольная продукция в Турции стоит значительно дороже: пиво — не менее 70 лир, а крепкие напитки — несколько сотен лир.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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