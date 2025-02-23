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Поддельным алкоголем отравилось 65 человек в Анкаре
Поддельным алкоголем отравилось 65 человек в Анкаре
Sputnik Грузия
В январе число жертв поддельного алкоголя в Стамбуле достигло 37. 23.02.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 фев – Sputnik. Шестьдесят пять человек погибли в турецкой столице Анкаре от употребления поддельного алкоголя начиная с декабря 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Ekonomim."В Анкаре число людей, погибших из-за контрафактного алкоголя, достигло 65 с декабря. Число пациентов, получающих лечение из-за поддельного алкоголя, составляет 15 человек", - пишет издание.По данным издания, средний возраст погибших - 60 лет.Ранее телеканал NTV сообщал, что в январе число жертв поддельного алкоголя в Стамбуле достигло 37. Власти аннулировали лицензии 64 магазинов, торговавших фальсифицированной продукцией.По данным телеканала, среди погибших были граждане Турции, Узбекистана и Туркменистана. Отмечается, что они приобретали алкоголь по цене 30 лир (менее одного доллара), в то время как самая дешевая легальная алкогольная продукция в Турции стоит значительно дороже: пиво — не менее 70 лир, а крепкие напитки — несколько сотен лир.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Поддельным алкоголем отравилось 65 человек в Анкаре
В январе число жертв поддельного алкоголя в Стамбуле достигло 37.
ТБИЛИСИ, 22 фев – Sputnik.
Шестьдесят пять человек погибли в турецкой столице Анкаре от употребления поддельного алкоголя начиная с декабря 2024 года, сообщает РИА Новости
со ссылкой на газету Ekonomim.
"В Анкаре число людей, погибших из-за контрафактного алкоголя, достигло 65 с декабря. Число пациентов, получающих лечение из-за поддельного алкоголя, составляет 15 человек", - пишет издание.
По данным издания, средний возраст погибших - 60 лет.
"Объявлено, что за последние три месяца в семи провинциях было проведено 56 операций, задержано 155 подозреваемых и арестовано 35 человек. В отношении 37 из задержанных подозреваемых было принято решение о применении судебного контроля", - пишет издание.
Ранее телеканал NTV сообщал, что в январе число жертв поддельного алкоголя в Стамбуле достигло 37. Власти аннулировали лицензии 64 магазинов, торговавших фальсифицированной продукцией.
По данным телеканала, среди погибших были граждане Турции, Узбекистана и Туркменистана. Отмечается, что они приобретали алкоголь по цене 30 лир (менее одного доллара), в то время как самая дешевая легальная алкогольная продукция в Турции стоит значительно дороже: пиво — не менее 70 лир, а крепкие напитки — несколько сотен лир.