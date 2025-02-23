https://sputnik-georgia.ru/20250223/sneg-v-tbilisi---ulitsy-stolitsy-aktivno-posypayut-tekhnicheskoy-solyu-292220618.html

Снег в Тбилиси – улицы столицы активно посыпают технической солью

Снег в Тбилиси – улицы столицы активно посыпают технической солью

Sputnik Грузия

В Грузии 23-25 февраля ожидается ухудшение погоды в западной части страны 23.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-23T11:08+0400

2025-02-23T11:08+0400

2025-02-23T11:35+0400

грузия

новости

погода

тбилиси

тбилсервис групп

снег в тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/15/265379957_0:208:1280:928_1920x0_80_0_0_2d3d04c39e7bf646011f1e7eb4e1045a.jpg

ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Сотрудники специальных служб мэрии Тбилиси из-за снега, который выпал в столице в субботу поздно вечером, интенсивно посыпают технической солью дороги, сообщили в пресс-службе городских властей. Сотрудники ООО "Тбилсервис Групп" работают круглосуточно с использованием спецтехники. В случае перебоев в движении транспорта, вызванного снегом, граждане могут обратиться на горячую линию "Тбилсервис Групп" – 2 61 90 50 или на горячую линию мэрии Тбилиси – 2 72 22 22. В Грузии 23-25 февраля ожидается ухудшение погоды в западной части страны. По прогнозу синоптиков, на море вероятен шторм в 4-6 баллов, а на Колхидской низменности температура воздуха ночью опустится до -4...-6 градусов. В горных и высокогорных районах Грузии местами возможны туман, метели и сход лавин, гололедица на дорогах и обледенение на линиях электропередач. Из-за снегопада было принято решение отменить запланированные рейсы на 22 и 23 февраля по направлениям: Озургети-Тбилиси, Батуми-Озургети и Риони-Кутаиси-Риони.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, тбилиси, тбилсервис групп, снег в тбилиси