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Снег в Тбилиси – улицы столицы активно посыпают технической солью
Снег в Тбилиси – улицы столицы активно посыпают технической солью
Sputnik Грузия
В Грузии 23-25 февраля ожидается ухудшение погоды в западной части страны 23.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-23T11:08+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Сотрудники специальных служб мэрии Тбилиси из-за снега, который выпал в столице в субботу поздно вечером, интенсивно посыпают технической солью дороги, сообщили в пресс-службе городских властей. Сотрудники ООО "Тбилсервис Групп" работают круглосуточно с использованием спецтехники. В случае перебоев в движении транспорта, вызванного снегом, граждане могут обратиться на горячую линию "Тбилсервис Групп" – 2 61 90 50 или на горячую линию мэрии Тбилиси – 2 72 22 22. В Грузии 23-25 февраля ожидается ухудшение погоды в западной части страны. По прогнозу синоптиков, на море вероятен шторм в 4-6 баллов, а на Колхидской низменности температура воздуха ночью опустится до -4...-6 градусов. В горных и высокогорных районах Грузии местами возможны туман, метели и сход лавин, гололедица на дорогах и обледенение на линиях электропередач. Из-за снегопада было принято решение отменить запланированные рейсы на 22 и 23 февраля по направлениям: Озургети-Тбилиси, Батуми-Озургети и Риони-Кутаиси-Риони.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, тбилиси, тбилсервис групп, снег в тбилиси
грузия, новости, погода, тбилиси, тбилсервис групп, снег в тбилиси
Снег в Тбилиси – улицы столицы активно посыпают технической солью
11:08 23.02.2025 (обновлено: 11:35 23.02.2025)
В Грузии 23-25 февраля ожидается ухудшение погоды в западной части страны
ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Сотрудники специальных служб мэрии Тбилиси из-за снега, который выпал в столице в субботу поздно вечером, интенсивно посыпают технической солью дороги, сообщили в пресс-службе городских властей.
Сотрудники ООО "Тбилсервис Групп" работают круглосуточно с использованием спецтехники.
В случае перебоев в движении транспорта, вызванного снегом, граждане могут обратиться на горячую линию "Тбилсервис Групп" – 2 61 90 50 или на горячую линию мэрии Тбилиси – 2 72 22 22.
В Грузии 23-25 февраля ожидается ухудшение погоды в западной части страны. По прогнозу синоптиков, на море вероятен шторм в 4-6 баллов, а на Колхидской низменности температура воздуха ночью опустится до -4...-6 градусов.
В горных и высокогорных районах Грузии местами возможны туман, метели и сход лавин, гололедица на дорогах и обледенение на линиях электропередач.
Из-за снегопада было принято решение отменить запланированные рейсы на 22 и 23 февраля по направлениям: Озургети-Тбилиси, Батуми-Озургети и Риони-Кутаиси-Риони.