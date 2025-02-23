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Снегопад на западе Грузии: отменено несколько поездов
Снегопад на западе Грузии: отменено несколько поездов
Sputnik Грузия
Пассажирам будет полностью возмещена стоимость билетов 23.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-23T14:28+0400
2025-02-23T14:28+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Несколько железнодорожных рейсов отменены 24 февраля из-за плохой погоды и сильного снегопада в Гурии, говорится в сообщении "Грузинской железной дороги". Ранее из-за снегопада было принято решение отменить запланированные на 22 и 23 февраля рейсы : Озургети-Тбилиси, Батуми-Озургети, Риони-Кутаиси-Риони. В частности, 24 февраля отменены рейсы – Озургети-Тбилиси, Батуми-Озургети, Риони-Кутаиси-Риони (электричка). Грузинская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства. Им будет полностью возмещена стоимость билетов. По прогнозам синоптиков, в западной Грузии 23-25 февраля ожидается ухудшение погоды. На море вероятен шторм в 4-6 баллов, а на Колхидской низменности температура воздуха ночью опустится до -4, -6 градусов. В горных и высокогорных районах Грузии местами возможны туман, метели и сход лавин, гололедица на дорогах и обледенение на линиях электропередач.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, грузинская железная дорога, гурия
грузия, новости, погода, грузинская железная дорога, гурия
Снегопад на западе Грузии: отменено несколько поездов
Пассажирам будет полностью возмещена стоимость билетов
ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Несколько железнодорожных рейсов отменены 24 февраля из-за плохой погоды и сильного снегопада в Гурии, говорится в сообщении "Грузинской железной дороги".
Ранее из-за снегопада было принято решение отменить запланированные на 22 и 23 февраля рейсы : Озургети-Тбилиси, Батуми-Озургети, Риони-Кутаиси-Риони.
В частности, 24 февраля отменены рейсы – Озургети-Тбилиси, Батуми-Озургети, Риони-Кутаиси-Риони (электричка).
Грузинская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства. Им будет полностью возмещена стоимость билетов.
По прогнозам синоптиков, в западной Грузии 23-25 февраля ожидается ухудшение погоды. На море вероятен шторм в 4-6 баллов, а на Колхидской низменности температура воздуха ночью опустится до -4, -6 градусов.
В горных и высокогорных районах Грузии местами возможны туман, метели и сход лавин, гололедица на дорогах и обледенение на линиях электропередач.