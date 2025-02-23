https://sputnik-georgia.ru/20250223/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-k-granitse-s-rossiey-vosstanovleno-dlya-legkovushek-292224484.html

Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией восстановлено для легковушек

Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией восстановлено для легковушек

Sputnik Грузия

Из-за гололеда движение большегрузов до сих пор ограничено 23.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-23T19:20+0400

2025-02-23T19:20+0400

2025-02-23T20:00+0400

грузия

новости

погода

верхний ларс

ситуация на военно-грузинской дороге

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/17/275192294_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_73c484274116e4af08221d77c9cf246f.jpg

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Движение легковых автомобилей на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении к грузино-российской границе восстановлено для легковых автомобилей, сообщили в департаменте автомобильных дорог. Ограничения были введены 18 февраля из-за опасности схода лавин. Из-за гололеда движение большегрузов до сих пор ограничено. На участках Млета-Гудаури, Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс движение транспортных средств осуществляется беспрепятственно, на участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, верхний ларс, ситуация на военно-грузинской дороге