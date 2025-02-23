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Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией восстановлено для легковушек
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией восстановлено для легковушек
Sputnik Грузия
Из-за гололеда движение большегрузов до сих пор ограничено 23.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-23T19:20+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Движение легковых автомобилей на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении к грузино-российской границе восстановлено для легковых автомобилей, сообщили в департаменте автомобильных дорог. Ограничения были введены 18 февраля из-за опасности схода лавин. Из-за гололеда движение большегрузов до сих пор ограничено. На участках Млета-Гудаури, Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс движение транспортных средств осуществляется беспрепятственно, на участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, верхний ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
грузия, новости, погода, верхний ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией восстановлено для легковушек
19:20 23.02.2025 (обновлено: 20:00 23.02.2025)
Из-за гололеда движение большегрузов до сих пор ограничено
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Движение легковых автомобилей на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении к грузино-российской границе восстановлено для легковых автомобилей, сообщили в департаменте автомобильных дорог.
Ограничения были введены 18 февраля из-за опасности схода лавин. Из-за гололеда движение большегрузов до сих пор ограничено.
На участках Млета-Гудаури, Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс движение транспортных средств осуществляется беспрепятственно, на участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.