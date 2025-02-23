https://sputnik-georgia.ru/20250223/verkhniy-lars-segodnya-vezda-v-gruziyu-ozhidayut-neskolko-tysyach-bolshegruzov-292221424.html

Верхний Ларс сегодня: въезда в Грузию ожидают несколько тысяч большегрузов

Верхний Ларс сегодня: въезда в Грузию ожидают несколько тысяч большегрузов

Sputnik Грузия

Движение транспорта к грузино-российской границе разрешено только на участке Млета-Гудаури 23.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-23T13:22+0400

2025-02-23T13:22+0400

2025-02-23T13:22+0400

грузия

новости

общество

верхний ларс

ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Более 2,5 тысячи грузовых автомобилей скопились в ожидании проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", сообщили в Центре организации дорожного движения Северной Осетии. Движение транспорта к грузино-российской границе разрешено только на участке Млета-Гудаури, далее участки дороги закрыты из-за опасности схода лавины. Всего в электронной очереди к полудню воскресенья, 23 февраля, зарегистрировано 2 736 грузовиков. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, верхний ларс, ситуация на военно-грузинской дороге