Место на краю стола и рука на колене Трампа: как прошел визит Макрона в США

Первая встреча президента Франции Эммануэля Макрона с американским президентом Дональдом Трампом после инаугурации последнего на второй срок состоялась накануне в Вашингтоне.Как отмечает американская газета New York Times, во время переговоров оба лидера пытались избегать открытого конфликта, обмениваясь комплиментами. Однако, несмотря на видимые дружеские жесты, "раскол между США и Европой" оставался очевидным, констатирует издание.
Президент Франции посетил Вашингтон, где провел с американским лидером переговоры по ряду вопросов, в том числе об урегулировании украинского конфликта. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки визита
Первая встреча президента Франции Эммануэля Макрона с американским президентом Дональдом Трампом после инаугурации последнего на второй срок состоялась накануне в Вашингтоне.
Как отмечает американская газета New York Times, во время переговоров оба лидера пытались избегать открытого конфликта, обмениваясь комплиментами. Однако, несмотря на видимые дружеские жесты, "раскол между США и Европой" оставался очевидным, констатирует издание.
Сначала французский лидер во время переговоров с президентом США положил руку ему на колено, но затем пресек ответный жест Трампа и убрал его ладонь со своей ноги. В итоге они просто сидели, держась за руки.
Сначала французский лидер во время переговоров с президентом США положил руку ему на колено, но затем пресек ответный жест Трампа и убрал его ладонь со своей ноги. В итоге они просто сидели, держась за руки.
Как отмечает британское издание Guardian, большую часть встречи французский лидер пытался показать "мастер-класс по управлению воинственным другом": похвалил Трампа за лидерство, похлопал по спине и улыбался.
Как отмечает британское издание Guardian, большую часть встречи французский лидер пытался показать "мастер-класс по управлению воинственным другом": похвалил Трампа за лидерство, похлопал по спине и улыбался.