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Место на краю стола и рука на колене Трампа: как прошел визит Макрона в США

Место на краю стола и рука на колене Трампа: как прошел визит Макрона в США

Sputnik Грузия

Президент Франции посетил Вашингтон, где провел с американским лидером переговоры по ряду вопросов, в том числе об урегулировании украинского конфликта... 25.02.2025, Sputnik Грузия

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Первая встреча президента Франции Эммануэля Макрона с американским президентом Дональдом Трампом после инаугурации последнего на второй срок состоялась накануне в Вашингтоне.Как отмечает американская газета New York Times, во время переговоров оба лидера пытались избегать открытого конфликта, обмениваясь комплиментами. Однако, несмотря на видимые дружеские жесты, "раскол между США и Европой" оставался очевидным, констатирует издание.

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