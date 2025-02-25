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Место на краю стола и рука на колене Трампа: как прошел визит Макрона в США
Место на краю стола и рука на колене Трампа: как прошел визит Макрона в США
Sputnik Грузия
Президент Франции посетил Вашингтон, где провел с американским лидером переговоры по ряду вопросов, в том числе об урегулировании украинского конфликта... 25.02.2025, Sputnik Грузия
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Первая встреча президента Франции Эммануэля Макрона с американским президентом Дональдом Трампом после инаугурации последнего на второй срок состоялась накануне в Вашингтоне.Как отмечает американская газета New York Times, во время переговоров оба лидера пытались избегать открытого конфликта, обмениваясь комплиментами. Однако, несмотря на видимые дружеские жесты, "раскол между США и Европой" оставался очевидным, констатирует издание.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, франция, сша, вашингтон, политика, дональд трамп, эммануэль макрон
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, франция, сша, вашингтон, политика, дональд трамп, эммануэль макрон

Место на краю стола и рука на колене Трампа: как прошел визит Макрона в США

10:30 25.02.2025 (обновлено: 15:26 25.02.2025)
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Президент Франции посетил Вашингтон, где провел с американским лидером переговоры по ряду вопросов, в том числе об урегулировании украинского конфликта. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки визита
Первая встреча президента Франции Эммануэля Макрона с американским президентом Дональдом Трампом после инаугурации последнего на второй срок состоялась накануне в Вашингтоне.
Как отмечает американская газета New York Times, во время переговоров оба лидера пытались избегать открытого конфликта, обмениваясь комплиментами. Однако, несмотря на видимые дружеские жесты, "раскол между США и Европой" оставался очевидным, констатирует издание.
© Getty Images / Chip Somodevilla

В Белом доме Макрона встретила исполняющая обязанности начальника протокола Белого дома Эбигейл Джонс.

В Белом доме Макрона встретила исполняющая обязанности начальника протокола Белого дома Эбигейл Джонс. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Chip Somodevilla

В Белом доме Макрона встретила исполняющая обязанности начальника протокола Белого дома Эбигейл Джонс.

© Getty Images / Anadolu/Nathan Posner

Президент Франции Эммануэль Макрон в Капитолии перед встречей с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Франции Эммануэль Макрон в Капитолии перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. - Sputnik Грузия
2/8
© Getty Images / Anadolu/Nathan Posner

Президент Франции Эммануэль Макрон в Капитолии перед встречей с президентом США Дональдом Трампом.

© Getty Images / Chip Somodevilla

Жестикуляция на встрече в Овальном офисе выходила за рамки протокола.

Жестикуляция на встрече в Овальном офисе выходила за рамки протокола. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Chip Somodevilla

Жестикуляция на встрече в Овальном офисе выходила за рамки протокола.

© AP Photo / Pool/Ludovic Marin

Сначала французский лидер во время переговоров с президентом США положил руку ему на колено, но затем пресек ответный жест Трампа и убрал его ладонь со своей ноги. В итоге они просто сидели, держась за руки.

Сначала французский лидер во время переговоров с президентом США положил руку ему на колено, но затем пресек ответный жест Трампа и убрал его ладонь со своей ноги. В итоге они просто сидели, держась за руки. - Sputnik Грузия
4/8
© AP Photo / Pool/Ludovic Marin

Сначала французский лидер во время переговоров с президентом США положил руку ему на колено, но затем пресек ответный жест Трампа и убрал его ладонь со своей ноги. В итоге они просто сидели, держась за руки.

© AP Photo / Pool/Ludovic Marin

Еще один неудобный для президента Франции момент был, когда Трамп отказался назвать Путина "диктатором".

Еще один неудобный для президента Франции момент был, когда Трамп отказался назвать Путина &quot;диктатором&quot;. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Pool/Ludovic Marin

Еще один неудобный для президента Франции момент был, когда Трамп отказался назвать Путина "диктатором".

© Video frame

Сидеть у края стола 47-летнему президенту Франции также было явно неудобно.

Сидеть у края стола 47-летнему президенту Франции также было явно неудобно. - Sputnik Грузия
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© Video frame

Сидеть у края стола 47-летнему президенту Франции также было явно неудобно.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Как отмечает британское издание Guardian, большую часть встречи французский лидер пытался показать "мастер-класс по управлению воинственным другом": похвалил Трампа за лидерство, похлопал по спине и улыбался.

Как отмечает британское издание Guardian, большую часть встречи французский лидер пытался показать &quot;мастер-класс по управлению воинственным другом&quot;: похвалил Трампа за лидерство, похлопал по спине и улыбался. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Как отмечает британское издание Guardian, большую часть встречи французский лидер пытался показать "мастер-класс по управлению воинственным другом": похвалил Трампа за лидерство, похлопал по спине и улыбался.

© Getty Images / Tasos Katopodis

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон покидают совместную пресс-конференцию в Восточной комнате Белого дома 24 февраля 2025 года в Вашингтоне, округ Колумбия.

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон покидают совместную пресс-конференцию в Восточной комнате Белого дома 24 февраля 2025 года в Вашингтоне, округ Колумбия. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Tasos Katopodis

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон покидают совместную пресс-конференцию в Восточной комнате Белого дома 24 февраля 2025 года в Вашингтоне, округ Колумбия.

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