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Бывшему партнеру Иванишвили предъявили новое обвинение
Бывшему партнеру Иванишвили предъявили новое обвинение
Sputnik Грузия
Ранее Бачиашвили предъявили обвинение в присвоении крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов в размере 39,2 миллиона долларов 25.02.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Бывшему партнеру почетного председателя партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили Георгию Бачиашвили предъявлено обвинение в неисполнении служебных полномочий как бывшему председателю Фонда соинвестирования. Бачиашвили являлся председателем Фонда соинвестирования с 2013 и до мая 2019 года Георгий Бачиашвили занимал должность генерального директора Фонда, а затем до 2023 года являлся председателем Консультативного совета того же Фонда. Фонда соинвестирования подписал в ноябре 2014 письменное соглашение с компанией "GCF Люксембург". В 2014 году компания "GCF Люксембург" по инициативе Георгия Бачиашвили приобрела долю в ООО "Мтквари ГЭС", владевшей проектом строительства ГЭС на реке Мтквари в Ахалцихе. По данным прокуратуры, перед приобретением проекта ГЭС "Мтквари" по заказу Фонда соинвестирования были проведены экспертиза и соответствующие исследования проекта ГЭС, в результате которых был выявлен ряд важных и существенных рисков и угроз. "Выявленные риски необходимо было учитывать как на начальном этапе строительства ГЭС, так и в ходе его дальнейшего процесса", – сказано в сообщении. По данным следствия, Георгий Бачиашвили, как генеральный директор Фонда соинвестирования, нес полную ответственность за надлежащее и эффективное управление инвестиционными проектами и активами GCF Luxembourg, он ненадлежащим образом исполнял свои обязанности и ни на начальном этапе строительства ГЭС, ни в последующий период не принял надлежащих и необходимых мер по устранению выявленных рисков или угроз, связанных с процессом строительства ГЭС. Примечательно также, что несмотря на колоссальные затраты, ГЭС до сих пор не введена в эксплуатацию, в результате чего законные интересы инвестора были существенно ущемлены. В случае подтверждения вины грозит от двух до пяти лет. Ранее Бачиашвили предъявили обвинение в присвоении крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов в размере 39,2 миллиона долларов. По версии следствия, он убедил Иванишвили инвестировать в майнинг биткоинов, а после присвоил доход. В данный момент Бачиашвили находится на свободе под залог.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, бидзина иванишвили
Бывшему партнеру Иванишвили предъявили новое обвинение
Ранее Бачиашвили предъявили обвинение в присвоении крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов в размере 39,2 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Бывшему партнеру почетного председателя партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили Георгию Бачиашвили предъявлено обвинение в неисполнении служебных полномочий как бывшему председателю Фонда соинвестирования.
Бачиашвили являлся председателем Фонда соинвестирования с 2013 и до мая 2019 года Георгий Бачиашвили занимал должность генерального директора Фонда, а затем до 2023 года являлся председателем Консультативного совета того же Фонда.
Фонда соинвестирования подписал в ноябре 2014 письменное соглашение с компанией "GCF Люксембург". В 2014 году компания "GCF Люксембург" по инициативе Георгия Бачиашвили приобрела долю в ООО "Мтквари ГЭС", владевшей проектом строительства ГЭС на реке Мтквари в Ахалцихе.
По первоначальным расчетам, ГЭС "Мтквари" представляла собой выгодный инвестиционный проект, стоимость строительства которого составляла около 140 млн долларов, а ввод ГЭС в эксплуатацию предполагался в 2019 году.
По данным прокуратуры, перед приобретением проекта ГЭС "Мтквари" по заказу Фонда соинвестирования были проведены экспертиза и соответствующие исследования проекта ГЭС, в результате которых был выявлен ряд важных и существенных рисков и угроз.
"Выявленные риски необходимо было учитывать как на начальном этапе строительства ГЭС, так и в ходе его дальнейшего процесса", – сказано в сообщении.
По данным следствия, Георгий Бачиашвили, как генеральный директор Фонда соинвестирования, нес полную ответственность за надлежащее и эффективное управление инвестиционными проектами и активами GCF Luxembourg, он ненадлежащим образом исполнял свои обязанности и ни на начальном этапе строительства ГЭС, ни в последующий период не принял надлежащих и необходимых мер по устранению выявленных рисков или угроз, связанных с процессом строительства ГЭС.
В результате действий Бачиашвили, объем инвестиций и сроки ввода в эксплуатацию ГЭС "Мтквари" непропорционально возросли, что негативно отразилось на рентабельности проекта, а его инвестиционная стоимость увеличилась примерно со 100 до 240 миллионов долларов.
Примечательно также, что несмотря на колоссальные затраты, ГЭС до сих пор не введена в эксплуатацию, в результате чего законные интересы инвестора были существенно ущемлены.
В случае подтверждения вины грозит от двух до пяти лет.
Ранее Бачиашвили предъявили обвинение в присвоении крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов в размере 39,2 миллиона долларов. По версии следствия, он убедил Иванишвили инвестировать в майнинг биткоинов, а после присвоил доход. В данный момент Бачиашвили находится на свободе под залог.