https://sputnik-georgia.ru/20250225/ezda-po-vydelenke-v-tbilisi-2024-god-pobil-rekordy-po-shtrafam-292218315.html

Езда по "выделенке" в Тбилиси: 2024 год побил рекорды по штрафам

Езда по "выделенке" в Тбилиси: 2024 год побил рекорды по штрафам

Sputnik Грузия

Штраф за передвижение по линиям, выделенным для общественного транспорта, составляет 100 лари 25.02.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Штрафы за проезд по автобусным полосам в Тбилиси принесли бюджету более 17 миллионов лари, говорится в материалах МВД Грузии. Мэрия Тбилиси с 2017 года осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одна из важных частей реформы – создание выделенных полос для общественного транспорта. Ездить по выделенным полосам имеет право общественный транспорт, школьные автобусы, такси категории "А", мопеды и автомобили со специальным разрешением. Остальным автомобилям запрещено как ездить, так и останавливаться на "выделенке". Согласно данным МВД Грузии, в Тбилиси было зафиксировано около 170,8 тысячи штрафов за нарушение правил передвижения по выделенным автобусным полосам. На сегодняшний день штраф за передвижение по линиям, выделенным для общественного транспорта, составляет 100 лари. В случае неуплаты штрафа вовремя, он увеличивается. Проверить наличие штрафа можно на сайте МВД Грузии, введя номер квитанции или номер автомобиля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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