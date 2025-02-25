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Грузия подключает армию к борьбе с последствиями снегопада в Западной Грузии
Грузия подключает армию к борьбе с последствиями снегопада в Западной Грузии
Sputnik Грузия
В некоторых районах возникли проблемы с подачей газа и электроэнергии, не работает общественный транспорт, введены ограничения на дорогах, а также... 25.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-25T14:48+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе издал распоряжение о подключении Сил обороны Грузии к борьбе с последствиями сильного снегопада, обрушившегося на западные регионы страны, говорится в заявлении администрации правительства. Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. В некоторых районах возникли проблемы с подачей газа и электроэнергии, не работает общественный транспорт, введены ограничения на дорогах, а также приостановлены занятия в садах и школах. Батумский аэропорт и железная дорога работают с ограничениями. В результате несчастного случая, вызванного последствиями снегопада, погиб житель села Кончкати Озургетского района Гурии. Мужчина погиб под бетонной плитой, помогая соседу расчистить крышу от снега. Во всех районах Западной Грузии мобилизованы соответствующие службы. Работы по очистке ведутся в беспрерывном режиме. По прогнозам синоптиков, в Западной Грузии 25 февраля ожидается ухудшение погоды. На море вероятен шторм в 4-6 баллов, а на Колхидской низменности температура воздуха ночью опустится до минус 4-6 градусов. В горных и высокогорных районах Грузии местами возможны туман, метели и сход лавин, гололедица на дорогах и обледенение на линиях электропередач.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, погода, общество, снегопад, силы обороны грузии
грузия, новости, погода, общество, снегопад, силы обороны грузии

Грузия подключает армию к борьбе с последствиями снегопада в Западной Грузии

14:48 25.02.2025 (обновлено: 15:18 25.02.2025)
© Batumi City HallПоследствия снегопада на западе Грузии
Последствия снегопада на западе Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 25.02.2025
© Batumi City Hall
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В некоторых районах возникли проблемы с подачей газа и электроэнергии, не работает общественный транспорт, введены ограничения на дорогах, а также приостановлены занятия в садах и школах
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе издал распоряжение о подключении Сил обороны Грузии к борьбе с последствиями сильного снегопада, обрушившегося на западные регионы страны, говорится в заявлении администрации правительства.
Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. В некоторых районах возникли проблемы с подачей газа и электроэнергии, не работает общественный транспорт, введены ограничения на дорогах, а также приостановлены занятия в садах и школах. Батумский аэропорт и железная дорога работают с ограничениями.

"Силы обороны подключатся в процесс оказания помощи населению, пострадавшему в результате снегопада в Западной Грузии. Соответствующее распоряжение издал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе", – говорится в заявлении.

В результате несчастного случая, вызванного последствиями снегопада, погиб житель села Кончкати Озургетского района Гурии. Мужчина погиб под бетонной плитой, помогая соседу расчистить крышу от снега.
Во всех районах Западной Грузии мобилизованы соответствующие службы. Работы по очистке ведутся в беспрерывном режиме.
По прогнозам синоптиков, в Западной Грузии 25 февраля ожидается ухудшение погоды. На море вероятен шторм в 4-6 баллов, а на Колхидской низменности температура воздуха ночью опустится до минус 4-6 градусов.
В горных и высокогорных районах Грузии местами возможны туман, метели и сход лавин, гололедица на дорогах и обледенение на линиях электропередач.
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