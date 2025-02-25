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Грузия уступила Сербии в последнем матче отбора на Евробаскет-2025

Грузия уступила Сербии в последнем матче отбора на Евробаскет-2025

Sputnik Грузия

Чемпионат Европы начнется 27 августа и завершится финальным матчем 14 сентября 25.02.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу завершила отборочный этап чемпионата Европы по баскетболу 2025 года, уступив в заключительной встрече команде Сербии в Белграде (54:63). Как Грузия, так и Сербия еще до последнего тура получила гарантированную путевку на Евробаскет. Грузия добилась своей цели в предпоследнем туре, одержав победу над Данией в Тбилиси (62:60). Главный тренер сборной Грузии Александр Джикич перед матчем с Сербией представил лидерам команды Торнике Шенгелия и Георгию Шермадини возможность отдохнуть и не ехать с командой в Белград. Несмотря на отсутствие лидеров, Грузия выиграла первую половину встречи со счетом 31:27, во многом благодаря хорошей обороне. Во второй половине доминировать стал соперник. Грузинская команда сохраняла шанс переломить ход игры до последних минут, но не смогла победить Сербию. Чемпионат Европы начнется 27 августа и завершится финальным матчем 14 сентября. Соревнования пройдут в четырех странах: на Кипре, в Польше, Финляндии и Латвии. Двадцать четыре команды из разных стран будут разделены на четыре группы. Жеребьевка, которая определит, с какой страной придется играть сборной Грузии, состоится 27 марта в Риге. Лучшие 4 команды из каждой группы по шесть человек выйдут в следующий этап. Борьба продолжится в 1/8 финала. Команды соберутся в Латвии, чтобы сыграть в плей-офф.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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