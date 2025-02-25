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Грузия уступила Сербии в последнем матче отбора на Евробаскет-2025
Грузия уступила Сербии в последнем матче отбора на Евробаскет-2025
Sputnik Грузия
Чемпионат Европы начнется 27 августа и завершится финальным матчем 14 сентября 25.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-25T16:38+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу завершила отборочный этап чемпионата Европы по баскетболу 2025 года, уступив в заключительной встрече команде Сербии в Белграде (54:63). Как Грузия, так и Сербия еще до последнего тура получила гарантированную путевку на Евробаскет. Грузия добилась своей цели в предпоследнем туре, одержав победу над Данией в Тбилиси (62:60). Главный тренер сборной Грузии Александр Джикич перед матчем с Сербией представил лидерам команды Торнике Шенгелия и Георгию Шермадини возможность отдохнуть и не ехать с командой в Белград. Несмотря на отсутствие лидеров, Грузия выиграла первую половину встречи со счетом 31:27, во многом благодаря хорошей обороне. Во второй половине доминировать стал соперник. Грузинская команда сохраняла шанс переломить ход игры до последних минут, но не смогла победить Сербию. Чемпионат Европы начнется 27 августа и завершится финальным матчем 14 сентября. Соревнования пройдут в четырех странах: на Кипре, в Польше, Финляндии и Латвии. Двадцать четыре команды из разных стран будут разделены на четыре группы. Жеребьевка, которая определит, с какой страной придется играть сборной Грузии, состоится 27 марта в Риге. Лучшие 4 команды из каждой группы по шесть человек выйдут в следующий этап. Борьба продолжится в 1/8 финала. Команды соберутся в Латвии, чтобы сыграть в плей-офф.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, сербия, торнике шенгелия, георгий шермадини, чемпионат европы по баскетболу, баскетбол, новости грузинского баскетбола
спорт, грузия, новости, сербия, торнике шенгелия, георгий шермадини, чемпионат европы по баскетболу, баскетбол, новости грузинского баскетбола
Грузия уступила Сербии в последнем матче отбора на Евробаскет-2025
Чемпионат Европы начнется 27 августа и завершится финальным матчем 14 сентября
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу завершила отборочный этап чемпионата Европы по баскетболу 2025 года, уступив в заключительной встрече команде Сербии в Белграде (54:63).
Как Грузия, так и Сербия еще до последнего тура получила гарантированную путевку на Евробаскет. Грузия добилась своей цели в предпоследнем туре, одержав победу над Данией в Тбилиси (62:60).
Главный тренер сборной Грузии Александр Джикич перед матчем с Сербией представил лидерам команды Торнике Шенгелия и Георгию Шермадини возможность отдохнуть и не ехать с командой в Белград.
Несмотря на отсутствие лидеров, Грузия выиграла первую половину встречи со счетом 31:27, во многом благодаря хорошей обороне. Во второй половине доминировать стал соперник. Грузинская команда сохраняла шанс переломить ход игры до последних минут, но не смогла победить Сербию.
Чемпионат Европы начнется 27 августа и завершится финальным матчем 14 сентября. Соревнования пройдут в четырех странах: на Кипре, в Польше, Финляндии и Латвии.
Двадцать четыре команды из разных стран будут разделены на четыре группы. Жеребьевка, которая определит, с какой страной придется играть сборной Грузии, состоится 27 марта в Риге.
Лучшие 4 команды из каждой группы по шесть человек выйдут в следующий этап. Борьба продолжится в 1/8 финала. Команды соберутся в Латвии, чтобы сыграть в плей-офф.