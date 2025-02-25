https://sputnik-georgia.ru/20250225/kogda-nachinaetsya-ramadan-v-2025-nachalo-i-konets-svyaschennogo-mesyatsa-posta-292251108.html

Когда начинается Рамадан в 2025? Начало и конец священного месяца поста

Когда начинается Рамадан в 2025? Начало и конец священного месяца поста

Sputnik Грузия

Рамадан самый важный и почетный из 12 месяцев исламского календаря, в который был ниспослан мусульманам священный Коран 25.02.2025, Sputnik Грузия

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Когда начинается Рамадан – священный месяц поста и духовного очищения в 2025 году и когда завершится, читайте в Sputnik Грузия. Когда Рамадан начнется в 2025 году? В мусульманском календаре все месяцы длятся от 29 до 30 дней, поэтому каждый год начало священного месяца Рамадан выпадает на разные числа. В 2025-м в девятом месяце исламского календаря 29 дней. В исламском календаре сутки, в отличии от григорианского, начинаются с заходом солнца, а не в полночь. Поэтому в 2025 году Рамадан в большинстве мусульманских стран начинается 28 февраля с закатом солнца. В разных мусульманских странах Рамадан может начинаться в разное время – это зависит от способа астрономического вычисления или прямого наблюдения за фазами Луны. Для последователей ислама Рамадан – один из самых важных периодов. Правоверные с началом священного месяца обязательно соблюдают пост от утреннего до вечернего намаза, предварительно выполнив ряд обязательных религиозных обрядов. Пост Рамадан предназначен воспитать в человеке богобоязненность, удерживая его от любого безнравственного поступка. Завершает пост Рамадан второй по значению великий праздник – Ид аль Фитр, или Праздник Разговения. Начинается праздник первого числа месяца Шавваль и длится три дня. В 2025-м Ид аль Фитр начнется с 30 марта, вернее, с 29 числа после заката. Материал подготовлен на основе открытых источников

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