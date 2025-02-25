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https://sputnik-georgia.ru/20250225/snegopad-v-gruzii---neschastnyy-sluchay-i-massovye-pereboi-v-regionakh--292244968.html
Снегопад в Грузии – несчастный случай и массовые перебои в регионах
Снегопад в Грузии – несчастный случай и массовые перебои в регионах
Sputnik Грузия
Сильный снегопад обрушился на запад Грузии 22 февраля 25.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-25T12:56+0400
2025-02-25T13:21+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Мужчина погиб под бетонной плитой, помогая соседу расчистить крышу от снега, несчастный случай произошел в регионе Гурия, где, как и в других регионах Западной Грузии, бушует непогода. Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. В некоторых районах возникли проблемы с подачей газа и электроэнергии, не работает общественный транспорт, введены ограничения на дорогах, а также приостановлены занятия в садах и школах. Батумский аэропорт и Грузинская железная дорога работают с ограничениями. В Гурии, где в селе Кончкати Озургетского района и произошла трагедия, до сих пор не удается расчистить дороги, ведущие в ряд сел. На данном этапе ведутся работы по очистке центральной дороги. На месте создан штаб по управлению чрезвычайными ситуациями. Кроме того, в Гурии, в Ланчхутском и Озургетском районах, приостановлен учебный процесс. По информации мэрии Ланчхутского района, из-за снега повреждены крыши более 40 домов.В регионе, по данным на утро вторника, без электричества остаются более 4,8 тысячи абонентов, подача газа приостановлена 320 абонентам. Во всех районах Аджарии приостановлен учебный процесс, закрыты детские сады. У некоторых жителей также возникли проблемы с водоснабжением, подачей газа и электроэнергии. В приморском городе Батуми высота снежного покрова превысила 50 см, в горной Аджарии – уже около метра. Батумский аэропорт четвертый день не принимает рейсы, накануне была повреждена крыша здания аэропорта. Никто не пострадал. От снегопада пострадал и регион Имерети. В высокогорных селах высота снежного покрова превысила 70 см. Дороги в городах и селах очищаются при помощи специальной техники, задействовано до 50 единиц. Между тем Международный аэропорт Кутаиси работает в штатном режиме, туда перенаправлены всей рейсы из аэропорта Батуми.Что касается региона Самегрело-Земо Сванети, то из-за снегопада отменены занятия в школах и детских садах портового города Поти.Во всех районах Западной Грузии мобилизованы соответствующие службы. Работы по очистке ведутся в беспрерывном режиме.По прогнозам синоптиков, в Западной Грузии 25 февраля ожидается ухудшение погоды. На море вероятен шторм в 4-6 баллов, а на Колхидской низменности температура воздуха ночью опустится до -4, -6 градусов.В горных и высокогорных районах Грузии местами возможны туман, метели и сход лавин, гололедица на дорогах и обледенение на линиях электропередач.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, западная грузия, аджария, гурия, непогода в грузии
грузия, происшествия, новости, западная грузия, аджария, гурия, непогода в грузии

Снегопад в Грузии – несчастный случай и массовые перебои в регионах

12:56 25.02.2025 (обновлено: 13:21 25.02.2025)
© Ozurgeti City HallПоследствия снегопада на западе Грузии
Последствия снегопада на западе Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 25.02.2025
© Ozurgeti City Hall
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Сильный снегопад обрушился на запад Грузии 22 февраля
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Мужчина погиб под бетонной плитой, помогая соседу расчистить крышу от снега, несчастный случай произошел в регионе Гурия, где, как и в других регионах Западной Грузии, бушует непогода.
Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. В некоторых районах возникли проблемы с подачей газа и электроэнергии, не работает общественный транспорт, введены ограничения на дорогах, а также приостановлены занятия в садах и школах. Батумский аэропорт и Грузинская железная дорога работают с ограничениями.
В Гурии, где в селе Кончкати Озургетского района и произошла трагедия, до сих пор не удается расчистить дороги, ведущие в ряд сел. На данном этапе ведутся работы по очистке центральной дороги. На месте создан штаб по управлению чрезвычайными ситуациями.
Кроме того, в Гурии, в Ланчхутском и Озургетском районах, приостановлен учебный процесс. По информации мэрии Ланчхутского района, из-за снега повреждены крыши более 40 домов.
В регионе, по данным на утро вторника, без электричества остаются более 4,8 тысячи абонентов, подача газа приостановлена 320 абонентам.
© Batumi City HallПоследствия снегопада на западе Грузии
Последствия снегопада на западе Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 25.02.2025
Последствия снегопада на западе Грузии
© Batumi City Hall
Во всех районах Аджарии приостановлен учебный процесс, закрыты детские сады. У некоторых жителей также возникли проблемы с водоснабжением, подачей газа и электроэнергии.
В приморском городе Батуми высота снежного покрова превысила 50 см, в горной Аджарии – уже около метра. Батумский аэропорт четвертый день не принимает рейсы, накануне была повреждена крыша здания аэропорта. Никто не пострадал.
От снегопада пострадал и регион Имерети. В высокогорных селах высота снежного покрова превысила 70 см. Дороги в городах и селах очищаются при помощи специальной техники, задействовано до 50 единиц.
Между тем Международный аэропорт Кутаиси работает в штатном режиме, туда перенаправлены всей рейсы из аэропорта Батуми.
© Ozurgeti City HallПоследствия снегопада на западе Грузии
Последствия снегопада на западе Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 25.02.2025
Последствия снегопада на западе Грузии
© Ozurgeti City Hall
Что касается региона Самегрело-Земо Сванети, то из-за снегопада отменены занятия в школах и детских садах портового города Поти.
Во всех районах Западной Грузии мобилизованы соответствующие службы. Работы по очистке ведутся в беспрерывном режиме.
По прогнозам синоптиков, в Западной Грузии 25 февраля ожидается ухудшение погоды. На море вероятен шторм в 4-6 баллов, а на Колхидской низменности температура воздуха ночью опустится до -4, -6 градусов.
В горных и высокогорных районах Грузии местами возможны туман, метели и сход лавин, гололедица на дорогах и обледенение на линиях электропередач.
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