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Снегопад в Западной Грузии – непогода продержится еще несколько дней
Снегопад в Западной Грузии – непогода продержится еще несколько дней
Sputnik Грузия
Возможны обледенение линий электропередачи и развитие оползневых процессов в горных районах 25.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-25T21:49+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Неблагоприятные погодные условия – снег, метель, туман, гололед – сохранятся в Западной Грузии до 27 февраля, уровень опасности на дорогах оценивается как высокий, сообщили в Национальном центре окружающей среды. Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. В некоторых районах возникли проблемы с подачей газа и электроэнергии, не работает общественный транспорт, введены ограничения на дорогах, а также приостановлены занятия в садах и школах. Батумский аэропорт и железная дорога работают с ограничениями. Кроме того, возможны обледенение линий электропередачи и развитие оползневых процессов в горных районах. В высокогорных регионах сохраняется высокая опасность схода лавин. В связи с сильным снегопадом, плохой видимостью, метелью и гололедом на отдельных участках дорог может быть введено ограничение на движение транспорта. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе издал распоряжение о подключении Сил обороны Грузии к борьбе с последствиями сильного снегопада, обрушившегося на западные регионы страны. В результате несчастного случая, вызванного последствиями снегопада, погиб житель села Кончкати Озургетского района Гурии. Мужчина погиб под бетонной плитой, помогая соседу расчистить крышу от снега.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, национальное агентство охраны окружающей среды, прогноз погоды в грузии
грузия, погода, новости, национальное агентство охраны окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Снегопад в Западной Грузии – непогода продержится еще несколько дней
Возможны обледенение линий электропередачи и развитие оползневых процессов в горных районах
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Неблагоприятные погодные условия – снег, метель, туман, гололед – сохранятся в Западной Грузии до 27 февраля, уровень опасности на дорогах оценивается как высокий, сообщили в Национальном центре окружающей среды.
Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. В некоторых районах возникли проблемы с подачей газа и электроэнергии, не работает общественный транспорт, введены ограничения на дорогах, а также приостановлены занятия в садах и школах. Батумский аэропорт и железная дорога работают с ограничениями.
Кроме того, возможны обледенение линий электропередачи и развитие оползневых процессов в горных районах.
В высокогорных регионах сохраняется высокая опасность схода лавин. В связи с сильным снегопадом, плохой видимостью, метелью и гололедом на отдельных участках дорог может быть введено ограничение на движение транспорта.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе издал распоряжение о подключении Сил обороны Грузии к борьбе с последствиями сильного снегопада, обрушившегося на западные регионы страны.
В результате несчастного случая, вызванного последствиями снегопада, погиб житель села Кончкати Озургетского района Гурии. Мужчина погиб под бетонной плитой, помогая соседу расчистить крышу от снега.