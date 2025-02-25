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Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией свободно для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией свободно для большегрузов

Sputnik Грузия

Ограничения были введены из-за опасности схода лавин 25.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-25T17:28+0400

2025-02-25T17:28+0400

2025-02-25T17:28+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги в направлении грузино-российской границы (ТПП "Верхний Ларс") восстановлено, сообщили в Департаменте автомобильных дорог. Ограничения на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс были введены 18 февраля из-за опасности схода лавин. Движение для легковых автомобилей было открыто 23 февраля. На участках Млета - Гудаури, Гудаури (Поста) - Коби и Степанцминда-Ларс движение транспортных средств будет осуществляться в круглосуточном режиме. На участке Гудаури (Поста) - Коби движение транспортных средств разрешено только по лавинозащитным тоннелям. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, автотранспортных средств категории М3, имеющих более 22 посадочных мест (не считая места водителя), будет осуществляться в одностороннем порядке. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, гудаури