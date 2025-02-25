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Верхний Ларс сегодня: движение транспорта в направлении границы с Россией ограничено

Верхний Ларс сегодня: движение транспорта в направлении границы с Россией ограничено

Sputnik Грузия

Запрет на передвижение транспорта действует на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс 25.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-25T19:04+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), временно ограничено из-за высокого уровня опасности схода лавин, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. В частности, запрет на передвижение транспорта действует на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. По данным Национального агентства окружающей среды, движение автотранспорта на участке Млета- Гудаури и Степанцминда-Ларс осуществляется в безостановочном режиме. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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