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Верхний Ларс сегодня: движение транспорта в направлении границы с Россией ограничено
Верхний Ларс сегодня: движение транспорта в направлении границы с Россией ограничено
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Запрет на передвижение транспорта действует на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс 25.02.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), временно ограничено из-за высокого уровня опасности схода лавин, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. В частности, запрет на передвижение транспорта действует на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. По данным Национального агентства окружающей среды, движение автотранспорта на участке Млета- Гудаури и Степанцминда-Ларс осуществляется в безостановочном режиме. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды
грузия, новости, погода, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды
Верхний Ларс сегодня: движение транспорта в направлении границы с Россией ограничено
Запрет на передвижение транспорта действует на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), временно ограничено из-за высокого уровня опасности схода лавин, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.
В частности, запрет на передвижение транспорта действует на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
По данным Национального агентства окружающей среды, движение автотранспорта на участке Млета- Гудаури и Степанцминда-Ларс осуществляется в безостановочном режиме.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.