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Батумский аэропорт возобновил работу
Батумский аэропорт возобновил работу
Sputnik Грузия
Батумский аэропорт не мог принимать и отправлять рейсы четыре дня из-за погодных условий 26.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-26T12:11+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Международный аэропорт Батуми имени Александра Картвели возобновил работу, которая была приостановлена из-за снегопада, обрушившегося на черноморское побережье Грузии, сообщили представители аэропорта. Сильный снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. В Батуми (АР Аджария) высота снежного покрова местами превысила 50 см. Затруднена работа общественного транспорта, не работают детские сады и ряд школ. В среду из международного аэропорта Батуми запланировано 12 рейсов – в основном в направлении Тель-Авива и Стамбула. В среду запланировано 12 рейсов, и в аэропорту надеются, что они будут полностью возобновлены.Все рейсы, запланированные в аэропорту Батуми в последние дни, принимал Международный аэропорт Кутаиси имени Давида Агмашенебели, который несмотря на снегопад, работал в обычном режиме, и рейсы выполнялись беспрепятственно. Накануне снегопад повредил крышу центрального входа в Батумский аэропорт. Никто не пострадал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, батуми, западная грузия, непогода в грузии
Батумский аэропорт возобновил работу
12:11 26.02.2025 (обновлено: 12:26 26.02.2025)
Батумский аэропорт не мог принимать и отправлять рейсы четыре дня из-за погодных условий
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Международный аэропорт Батуми имени Александра Картвели возобновил работу, которая была приостановлена из-за снегопада, обрушившегося на черноморское побережье Грузии, сообщили представители аэропорта.
Сильный снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. В Батуми (АР Аджария) высота снежного покрова местами превысила 50 см. Затруднена работа общественного транспорта, не работают детские сады и ряд школ.
В среду из международного аэропорта Батуми запланировано 12 рейсов – в основном в направлении Тель-Авива и Стамбула.
"В международном аэропорту Батуми идет посадка на рейсы по маршруту Батуми – Тель-Авив, ожидается, что полеты полностью возобновятся сегодня. В основном мы осуществляем рейсы по маршрутам Батуми – Тель-Авив и Батуми – Стамбул", – сообщили в аэропорту.
В среду запланировано 12 рейсов, и в аэропорту надеются, что они будут полностью возобновлены.
Все рейсы, запланированные в аэропорту Батуми в последние дни, принимал Международный аэропорт Кутаиси имени Давида Агмашенебели, который несмотря на снегопад, работал в обычном режиме, и рейсы выполнялись беспрепятственно.
Накануне снегопад повредил крышу центрального входа в Батумский аэропорт. Никто не пострадал.