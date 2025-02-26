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Батумский аэропорт возобновил работу

Батумский аэропорт возобновил работу

Sputnik Грузия

Батумский аэропорт не мог принимать и отправлять рейсы четыре дня из-за погодных условий 26.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-26T12:11+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Международный аэропорт Батуми имени Александра Картвели возобновил работу, которая была приостановлена из-за снегопада, обрушившегося на черноморское побережье Грузии, сообщили представители аэропорта. Сильный снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. В Батуми (АР Аджария) высота снежного покрова местами превысила 50 см. Затруднена работа общественного транспорта, не работают детские сады и ряд школ. В среду из международного аэропорта Батуми запланировано 12 рейсов – в основном в направлении Тель-Авива и Стамбула. В среду запланировано 12 рейсов, и в аэропорту надеются, что они будут полностью возобновлены.Все рейсы, запланированные в аэропорту Батуми в последние дни, принимал Международный аэропорт Кутаиси имени Давида Агмашенебели, который несмотря на снегопад, работал в обычном режиме, и рейсы выполнялись беспрепятственно. Накануне снегопад повредил крышу центрального входа в Батумский аэропорт. Никто не пострадал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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