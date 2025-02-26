https://sputnik-georgia.ru/20250226/chto-nelzya-delat-v-mesyats-ramadan-2025-pravila-posta-i-molitvy-292280532.html

Что нельзя делать в месяц Рамадан 2025? Правила поста и молитвы

Что нельзя делать в месяц Рамадан 2025? Правила поста и молитвы

Sputnik Грузия

Священный Рамадан – месяц обязательного поста и ежедневных молитв в 2025-м начнется 28 февраля с закатом солнца. Он очень важен для мусульман – это время... 26.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-26T21:22+0400

2025-02-26T21:22+0400

2025-02-26T21:22+0400

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Что нужно и чего нельзя делать в месяц Рамадан, какие правила необходимо соблюдать и какие молитвы возносить, чтобы удостоиться великой награды, читайте в материале Sputnik Грузия. Пост в Рамадан Великой награды в Рамадан могут удостоить пост, искренняя личная мольба (дуа), пять ежедневных молитв (намаз), предрассветный (сухур) и вечерний прием пищи (ифтар), молитва "таравих", пожертвования, а также другие благие дела и поступки. Каждый совершеннолетний мусульманин обязан поститься в Рамадан и следовать установленным правилам. Пост могут не соблюдать только больные, беременные женщины и кормящие матери, воины, путешественники, дети и старики. Пост помогает мусульманину воспитывать свой дух, контролировать негативные эмоции и воздерживаться от совершения всего запретного, и в результате он сможет жить праведно не только во время поста, но и в течение всей жизни. Пост начинается с началом рассвета и заканчивается с закатом солнца – в этот период правоверные придерживаются установленных правил, много молятся и подтверждают свое намерение (ният) во имя Аллаха принять участие в этом празднике. Произносят ният ежедневно, между ночной и утренней молитвой. Правила и молитвы Правоверные в Рамадан должны читать Коран, работать, делать благие дела и размышлять. В священный месяц Рамадан мусульмане очищают не только тело и душу, но и переосмысливают свою жизнь, поэтому исполнение религиозного долга Всевышний не засчитает без ежедневных молитв (намазов). В течение всего священного месяца мусульмане должны произносить обязательные и добровольные молитвы в строго установленное время. Главная молитва в Рамадан – это обязательный ежедневный пятикратный намаз, во время которого произносят заповеди из Корана и прославляют Аллаха. По правилам, в Рамадан молитву возносят на рассвете, в полдень, после полудня, в конце дня и ночью, то есть время намаза соответствует пяти частям суток. К обязательным пяти ежедневным молитвам в священный месяц добавляется "таравих" – добровольная молитва, которую совершают после ночного намаза. Что нужно и чего нельзя делать В Рамадан нельзя общаться с неблагочестивыми людьми и совершать низменные поступки. Верующие в этот период должны чаще молиться и воздерживаться от дурных мыслей и намерений. В священный месяц Рамадан пост начинается с рассветом и заканчивается с заходом солнца. По правилам, в дневное время мусульманам нельзя есть и пить. Нельзя в пост принимать лекарства, курить, а также вступать в интимные отношения. Мусульманину, нарушившему пост, нужно определенную сумму деньгами или продуктами заплатить нуждающемуся. Одним из самых серьезных нарушений считается вступление в интимные отношения – правоверный, нарушивший это правило, должен накормить 60 бедняков или строго поститься 60 дней. Последние десять дней Рамадана являются самыми ответственными и строгими. На один из них выпадает Ночь Могущества и Предопределения (Ляйлят аль-Кадр). Для каждого мусульманина это самая важная ночь в году. Завершает пост Рамадан Праздник Разговения (Ид аль-Фитр). Второй по значению великий праздник начинается первого числа месяца Шавваль – в 2025-м Ид аль-Фитр начнется с 29 марта, после заката. Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , рамадан, религия , ислам, религиозный праздник