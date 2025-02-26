Что нельзя делать в месяц Рамадан 2025? Правила поста и молитвы
© AP Photo / Dita AlangkaraЖенщины молятся во время священного месяца Рамадана в Индонезии
© AP Photo / Dita Alangkara
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Священный Рамадан – месяц обязательного поста и ежедневных молитв в 2025-м начнется 28 февраля с закатом солнца. Он очень важен для мусульман – это время зарабатывать вечный Рай
Что нужно и чего нельзя делать в месяц Рамадан, какие правила необходимо соблюдать и какие молитвы возносить, чтобы удостоиться великой награды, читайте в материале Sputnik Грузия.
Пост в Рамадан
Великой награды в Рамадан могут удостоить пост, искренняя личная мольба (дуа), пять ежедневных молитв (намаз), предрассветный (сухур) и вечерний прием пищи (ифтар), молитва "таравих", пожертвования, а также другие благие дела и поступки.
Каждый совершеннолетний мусульманин обязан поститься в Рамадан и следовать установленным правилам. Пост могут не соблюдать только больные, беременные женщины и кормящие матери, воины, путешественники, дети и старики.
© AP Photo / Muhammad SajjadМечеть Мохабат Хан в Пакистане в месяц Рамадан. Мусульманские праздники
Мечеть Мохабат Хан в Пакистане в месяц Рамадан. Мусульманские праздники
© AP Photo / Muhammad Sajjad
Пост помогает мусульманину воспитывать свой дух, контролировать негативные эмоции и воздерживаться от совершения всего запретного, и в результате он сможет жить праведно не только во время поста, но и в течение всей жизни.
Пост начинается с началом рассвета и заканчивается с закатом солнца – в этот период правоверные придерживаются установленных правил, много молятся и подтверждают свое намерение (ният) во имя Аллаха принять участие в этом празднике. Произносят ният ежедневно, между ночной и утренней молитвой.
Правила и молитвы
Правоверные в Рамадан должны читать Коран, работать, делать благие дела и размышлять.
В священный месяц Рамадан мусульмане очищают не только тело и душу, но и переосмысливают свою жизнь, поэтому исполнение религиозного долга Всевышний не засчитает без ежедневных молитв (намазов).
Мальчик читает Коран
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya/
В течение всего священного месяца мусульмане должны произносить обязательные и добровольные молитвы в строго установленное время.
Главная молитва в Рамадан – это обязательный ежедневный пятикратный намаз, во время которого произносят заповеди из Корана и прославляют Аллаха.
По правилам, в Рамадан молитву возносят на рассвете, в полдень, после полудня, в конце дня и ночью, то есть время намаза соответствует пяти частям суток.
К обязательным пяти ежедневным молитвам в священный месяц добавляется "таравих" – добровольная молитва, которую совершают после ночного намаза.
Что нужно и чего нельзя делать
В Рамадан нельзя общаться с неблагочестивыми людьми и совершать низменные поступки. Верующие в этот период должны чаще молиться и воздерживаться от дурных мыслей и намерений.
В священный месяц Рамадан пост начинается с рассветом и заканчивается с заходом солнца. По правилам, в дневное время мусульманам нельзя есть и пить. Нельзя в пост принимать лекарства, курить, а также вступать в интимные отношения.
© AP Photo / Ebrahim NorooziВерующая во время празднования Ид-аль-Фитра в Иране
Верующая во время празднования Ид-аль-Фитра в Иране
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Мусульманину, нарушившему пост, нужно определенную сумму деньгами или продуктами заплатить нуждающемуся. Одним из самых серьезных нарушений считается вступление в интимные отношения – правоверный, нарушивший это правило, должен накормить 60 бедняков или строго поститься 60 дней.
Последние десять дней Рамадана являются самыми ответственными и строгими. На один из них выпадает Ночь Могущества и Предопределения (Ляйлят аль-Кадр). Для каждого мусульманина это самая важная ночь в году.
Завершает пост Рамадан Праздник Разговения (Ид аль-Фитр). Второй по значению великий праздник начинается первого числа месяца Шавваль – в 2025-м Ид аль-Фитр начнется с 29 марта, после заката.
Материал подготовлен на основе открытых источников