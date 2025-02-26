https://sputnik-georgia.ru/20250226/eto-stanet-svetoforom--predsedatel-parlamenta-gruzii-o-novykh-pravilakh-dlya-smi-292279848.html
Это станет светофором – председатель парламента Грузии о новых правилах для СМИ
Это станет светофором – председатель парламента Грузии о новых правилах для СМИ
Sputnik Грузия
Этими поправками государство, по словам Папуашвили, берет на себя ответственность за регулирование работы СМИ 26.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-26T18:59+0400
2025-02-26T18:59+0400
2025-02-26T18:59+0400
сми
новости
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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Грузинские СМИ нуждаются в регулировании, и новые правила направлены именно на это, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Парламент Грузии на этой неделе приступил к рассмотрению поправок, которые определят новые требования к новостям, передаваемым зарегистрированными в стране СМИ. Представители оппозиционных телеканалов расценили планируемые поправки как рычаг давления на них. По его словам, государство этими поправками берет на себя ответственность за регулирование работы СМИ. Что подразумевают поправки?Согласно представленным поправкам в закон "О вещании", вещатели будут обязаны передавать новости непредвзято и точно. Кроме того, для СМИ вводится требование, согласно которому при представлении статистической информации необходимо указывать источник. Также вводится запрет на использование инсценировок и постановок в новостях. СМИ в своей работе будут обязаны разделять факты и комментарии. При этом членам партий будет запрещено работать журналистами и вести информационные выпуски.Вопросы будут регулироваться внутренним органом вещателей или Национальной комиссией по коммуникациям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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сми, новости, грузия, шалва папуашвили
сми, новости, грузия, шалва папуашвили
Это станет светофором – председатель парламента Грузии о новых правилах для СМИ
Этими поправками государство, по словам Папуашвили, берет на себя ответственность за регулирование работы СМИ
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Грузинские СМИ нуждаются в регулировании, и новые правила направлены именно на это, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Парламент Грузии на этой неделе приступил к рассмотрению поправок, которые определят новые требования к новостям, передаваемым зарегистрированными в стране СМИ. Представители оппозиционных телеканалов расценили планируемые поправки как рычаг давления на них.
"Представьте, что существует светофор, и он выключен. Такая ситуация у нас с журналистскими стандартами. Светофор стоит для всех машин – для государственных и частных. И все должны подчиняться правилам. Мы все соглашаемся с этими правилами, то есть со светофором. Просто этот светофор сегодня выключен, а этот закон включает его, чтобы правила заработали", – сказал Папуашвили.
По его словам, государство этими поправками берет на себя ответственность за регулирование работы СМИ.
Что подразумевают поправки?
Согласно представленным поправкам в закон "О вещании", вещатели будут обязаны передавать новости непредвзято и точно.
Кроме того, для СМИ вводится требование, согласно которому при представлении статистической информации необходимо указывать источник. Также вводится запрет на использование инсценировок и постановок в новостях.
СМИ в своей работе будут обязаны разделять факты и комментарии. При этом членам партий будет запрещено работать журналистами и вести информационные выпуски.
Также СМИ обяжут соблюдать баланс при освещении политического или другого спора. Им будет запрещено распространять информацию о политическом либо другом противостоянии на основании личного мнения вещателя и высказывать поддержку политической партии, общественному или религиозному объединению.
Вопросы будут регулироваться внутренним органом вещателей или Национальной комиссией по коммуникациям.