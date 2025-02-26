https://sputnik-georgia.ru/20250226/eto-stanet-svetoforom--predsedatel-parlamenta-gruzii-o-novykh-pravilakh-dlya-smi-292279848.html

Это станет светофором – председатель парламента Грузии о новых правилах для СМИ

Это станет светофором – председатель парламента Грузии о новых правилах для СМИ

Sputnik Грузия

Этими поправками государство, по словам Папуашвили, берет на себя ответственность за регулирование работы СМИ 26.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-26T18:59+0400

2025-02-26T18:59+0400

2025-02-26T18:59+0400

сми

новости

грузия

шалва папуашвили

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Грузинские СМИ нуждаются в регулировании, и новые правила направлены именно на это, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Парламент Грузии на этой неделе приступил к рассмотрению поправок, которые определят новые требования к новостям, передаваемым зарегистрированными в стране СМИ. Представители оппозиционных телеканалов расценили планируемые поправки как рычаг давления на них. По его словам, государство этими поправками берет на себя ответственность за регулирование работы СМИ. Что подразумевают поправки?Согласно представленным поправкам в закон "О вещании", вещатели будут обязаны передавать новости непредвзято и точно. Кроме того, для СМИ вводится требование, согласно которому при представлении статистической информации необходимо указывать источник. Также вводится запрет на использование инсценировок и постановок в новостях. СМИ в своей работе будут обязаны разделять факты и комментарии. При этом членам партий будет запрещено работать журналистами и вести информационные выпуски.Вопросы будут регулироваться внутренним органом вещателей или Национальной комиссией по коммуникациям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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сми, новости, грузия, шалва папуашвили