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Германия приостановила научное сотрудничество с Грузией, в том числе со студентами
Германия приостановила научное сотрудничество с Грузией, в том числе со студентами
Sputnik Грузия
Германия с сожалением отслеживает и пересматривает все аспекты своих отношений с Грузией, сообщил посол Германии в Грузии 26.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-26T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества, написал посол Германии в Грузии Петер Фишер на социальной платформе X. "Министр образования Германии заморозил развитие научного сотрудничества с Грузией, включая студенческую мобильность, исследования и участие Грузии в программах ЕС из-за ограничений академической свободы в Грузии и приостановки процесса вступления в ЕС. Грузины, которые учились в университетах в основном за счет стипендий, понимают эту утрату".Текущее финансирование, составляющее почти 1 миллион евро, пока не пострадало, отметил дипломат."Это пока не повлияло на наши щедрые стипендиальные программы, такие как программы DAAD_Germany, хотя Германия с сожалением мониторит и пересматривает все аспекты своих отношений с Грузией", – пишет посол.Организация была основана в 1925 году и на сегодняшний день занимает лидирующие позиции в мире в области международных студенческих обменов. За годы работы DAAD финансирование получили более 2,1 миллиона человек. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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германия, сша, украина, в мире, грузия, новости, бидзина иванишвили, политика
германия, сша, украина, в мире, грузия, новости, бидзина иванишвили, политика
Германия приостановила научное сотрудничество с Грузией, в том числе со студентами
Германия с сожалением отслеживает и пересматривает все аспекты своих отношений с Грузией, сообщил посол Германии в Грузии
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества, написал посол Германии в Грузии Петер Фишер на социальной платформе X.
"Министр образования Германии заморозил развитие научного сотрудничества с Грузией, включая студенческую мобильность, исследования и участие Грузии в программах ЕС из-за ограничений академической свободы в Грузии и приостановки процесса вступления в ЕС. Грузины, которые учились в университетах в основном за счет стипендий, понимают эту утрату".
Текущее финансирование, составляющее почти 1 миллион евро, пока не пострадало, отметил дипломат.
"Это пока не повлияло на наши щедрые стипендиальные программы, такие как программы DAAD_Germany, хотя Германия с сожалением мониторит и пересматривает все аспекты своих отношений с Грузией", – пишет посол.
DAAD – немецкая служба академических обменов, которая позволяет получить финансирование для обучения в Германии студентам и ученым из других стран, а также ездить на учебу в другие страны немецким студентам.
Организация была основана в 1925 году и на сегодняшний день занимает лидирующие позиции в мире в области международных студенческих обменов. За годы работы DAAD финансирование получили более 2,1 миллиона человек.
Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России