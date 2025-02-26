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Глава МИД Грузии посетит Турцию
Глава МИД Грузии посетит Турцию
Sputnik Грузия
Турция – активный участник процессов, которые происходят в регионе, отметила Мака Бочоришвили 26.02.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили посетит Турцию с официальным визитом, сообщает телеканал "Имеди". Визит главы МИД Грузии в Анкару состоится 26 февраля. В рамках визита Бочоришвили встретится со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Турция является активным участником процессов, которые происходят в регионе, поэтому, как отметила глава МИД Грузии, очень важно вести диалог с соседней страной по различным вопросам, включая текущие события в регионе. Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-сентябре 2024 года составил 2,3 миллиарда долларов, на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, Доля Турции составляет 13,9% от общего торгового оборота Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, турция, анкара, мака бочоришвили
политика, грузия, новости, турция, анкара, мака бочоришвили
Глава МИД Грузии посетит Турцию
12:47 26.02.2025 (обновлено: 13:44 26.02.2025)
Турция – активный участник процессов, которые происходят в регионе, отметила Мака Бочоришвили
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили посетит Турцию с официальным визитом, сообщает телеканал "Имеди".
Визит главы МИД Грузии в Анкару состоится 26 февраля. В рамках визита Бочоришвили встретится со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.
"Турция является важным партнером для Грузии. Этим фактически завершится цикл визитов в соседние страны. Это мой первый визит в Анкару в качестве министра иностранных дел. Конечно, я ожидаю встречи с коллегой-министром", – заявила она.
Турция является активным участником процессов, которые происходят в регионе, поэтому, как отметила глава МИД Грузии, очень важно вести диалог с соседней страной по различным вопросам, включая текущие события в регионе.
"Помимо двустороннего стратегического партнерства с Турцией, у нас есть много важных вопросов для обсуждения между двумя странами, которые должны сыграть позитивную роль в дальнейшем развитии нашего региона", – подчеркнула Бочоришвили.
Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-сентябре 2024 года составил 2,3 миллиарда долларов, на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, Доля Турции составляет 13,9% от общего торгового оборота Грузии.