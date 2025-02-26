https://sputnik-georgia.ru/20250226/novye-trebovaniya-k-novostyam-v-gruzii-proekt-uzhe-v-parlamente-292256215.html

Новые требования к новостям в Грузии: проект уже в парламенте

Новые требования к новостям в Грузии: проект уже в парламенте

Sputnik Грузия

Все источники информации должны быть идентифицированы, а при использовании анонимного источника это должно быть четко указано 26.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-26T17:58+0400

2025-02-26T17:58+0400

2025-02-26T17:58+0400

грузия

новости

общество

сми

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает поправки, которые определят новые требования к новостям, передаваемым СМИ, зарегистрированным в Грузии. Согласно представленным поправкам в закон "О вещании", вещатели будут обязаны передавать новости непредвзято и точно. Ранее в законе не было требования о непредвзятости. Все источники должны быть идентифицированы, а при использовании анонимного источника это должно быть четко указано. Исправление ошибок должно быть открытым и незамедлительным. Кроме того, любое заинтересованное лицо, чьи интересы были затронуты при передаче фактов, имеет право обжаловать этот факт в течение 10 дней и потребовать исправления ошибки. Если вещатель откажется исправлять ошибки, то жалобу можно будет подать в Национальную комиссию по коммуникациям или в суд. Помимо этого, СМИ будут обязаны разделять факт и комментарий, а членам партий будет запрещено вести информационные выпуски, а также работать журналистами. В СМИ вводится обязательство на ответ второй стороны, а приглашение одной стороны не должно будет использоваться как средство нападения на те группы, которые не участвуют в программах. Кроме того, СМИ будет запрещено вмешиваться в личную жизнь, и это будет оправдываться законным интересом общественности. А съемка в государственных или частных учреждениях будет производиться только с разрешения владельца, за исключением случаев высокого общественного интереса. Также будет запрещено снимать и распространять материалы, на которых есть пострадавшие от несчастных случаев или личной трагедии без их согласия. "Принятие проекта обусловлено внедрением британской модели медиауслуг в грузинское законодательство с целью преодоления проблем, связанных с обеспечением качественного и объективного вещания", – поясняют авторы проекта. Законопроект вступит в силу после принятия в трех чтениях, подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, сми, парламент грузии