https://sputnik-georgia.ru/20250226/o-chem-govorili-glavy-mid-gruzii-i-turtsii-v-stambule-292282007.html

О чем говорили главы МИД Грузии и Турции в Стамбуле?

О чем говорили главы МИД Грузии и Турции в Стамбуле?

Sputnik Грузия

Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии 26.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-26T18:04+0400

2025-02-26T18:04+0400

2025-02-26T18:04+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Основные аспекты сотрудничества и международные проекты стали главной темой обсуждения министров иностранных дел Грузии и Турции Маки Бочоришвили и Хакана Фидана в Стамбуле. Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. "Образцовое соседство и дружбу между нашими странами укрепляет политический диалог. Визиты на высшем и высоком уровне, а также встречи стратегического совета высокого уровня — это те важные возможности, которые мы должны максимально использовать для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами и реализации общих интересов", - сказала Бочоришвили, пригласив Хакана Фидана посетить Тбилиси. Министр отметила, что Грузия воспринимает Турцию как важнейшего регионального игрока, который имеет особую роль как в глобальных, так и в региональных вопросах. "Сегодня вокруг нас много вопросов, решение которых требует мудрости, осторожности и неустанного труда, чтобы в нашем регионе был мир, чтобы мы могли больше думать об экономическом развитии и чтобы существующий потенциал использовался для обеспечения лучшей жизни людей", - заявила Бочоришвили. По ее словам, Грузия высоко ценит трехстороннее сотрудничество в формате "Грузия, Турция и Азербайджан". Мы готовы продолжить работу, сотрудничество для реализации новых проектов, что еще больше увеличит нашу роль и значение в более широком региональном контексте, добавила она. В свою очередь глава МИД Турции Хакан Фидан отметил, что Турция считает Грузию важным стратегическим партнером. "Страны установили образцовые отношения друг с другом, что, конечно же, выгодно и полезно для обеих сторон в равной степени. Это имеет очень большое значение, и мы относимся к этому с большим вниманием. Наши усилия в основном направлены на установление регионального мира, поэтому обе страны стараются внести большой вклад в развитие энергоресурсов в нашем регионе", - отметил Фидан. При этом, по заявлению главы МИД Турции, их страна является главным торговым партнером Грузии на протяжении последних 16 лет. "В прошлом году объем торговли между нами превысил три миллиарда долларов, и мы стараемся в этом году увеличить эту цифру до четырех миллиардов. Этому способствуют транскаспийские проекты, проект Среднего коридора, который способствует связности Восток-Запад, и такое же значение имеет сама железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая вовлечена в различные транспортные операции", - сказала Бочоришвили. Кроме того, по заявлению на встрече Хакана Фидана, очень важны мир и стабильность в регионе. Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-сентябре 2024 года составил 2,3 миллиарда долларов, на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, Доля Турции составляет 13,9% от общего торгового оборота Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, турция, стамбул, тбилиси, мака бочоришвили