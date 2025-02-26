О чем говорили главы МИД Грузии и Турции в Стамбуле?
© MFA of GeorgiaВстреча глав МИД Грузии и Турции Маки Бочоришвили и Хакана Фидана в Стамбуле
© MFA of Georgia
Подписаться
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Основные аспекты сотрудничества и международные проекты стали главной темой обсуждения министров иностранных дел Грузии и Турции Маки Бочоришвили и Хакана Фидана в Стамбуле.
Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.
"Образцовое соседство и дружбу между нашими странами укрепляет политический диалог. Визиты на высшем и высоком уровне, а также встречи стратегического совета высокого уровня — это те важные возможности, которые мы должны максимально использовать для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами и реализации общих интересов", - сказала Бочоришвили, пригласив Хакана Фидана посетить Тбилиси.
© MFA of GeorgiaВстреча глав МИД Грузии и Турции Маки Бочоришвили и Хакана Фидана в Стамбуле
Встреча глав МИД Грузии и Турции Маки Бочоришвили и Хакана Фидана в Стамбуле
© MFA of Georgia
Министр отметила, что Грузия воспринимает Турцию как важнейшего регионального игрока, который имеет особую роль как в глобальных, так и в региональных вопросах.
"Сегодня вокруг нас много вопросов, решение которых требует мудрости, осторожности и неустанного труда, чтобы в нашем регионе был мир, чтобы мы могли больше думать об экономическом развитии и чтобы существующий потенциал использовался для обеспечения лучшей жизни людей", - заявила Бочоришвили.
© MFA of GeorgiaВстреча глав МИД Грузии и Турции Маки Бочоришвили и Хакана Фидана в Стамбуле
Встреча глав МИД Грузии и Турции Маки Бочоришвили и Хакана Фидана в Стамбуле
© MFA of Georgia
По ее словам, Грузия высоко ценит трехстороннее сотрудничество в формате "Грузия, Турция и Азербайджан".
"На протяжении десятилетий это стратегически важное единство дало нам возможность реализовать много полезных проектов. Надеюсь, в будущем у меня будет возможность продолжить работу с вами в этом формате и вместе внести вклад в дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства", - сказала Бочоришвили.
Мы готовы продолжить работу, сотрудничество для реализации новых проектов, что еще больше увеличит нашу роль и значение в более широком региональном контексте, добавила она.
В свою очередь глава МИД Турции Хакан Фидан отметил, что Турция считает Грузию важным стратегическим партнером.
© MFA of GeorgiaВстреча глав МИД Грузии и Турции Маки Бочоришвили и Хакана Фидана в Стамбуле
Встреча глав МИД Грузии и Турции Маки Бочоришвили и Хакана Фидана в Стамбуле
© MFA of Georgia
"Страны установили образцовые отношения друг с другом, что, конечно же, выгодно и полезно для обеих сторон в равной степени. Это имеет очень большое значение, и мы относимся к этому с большим вниманием. Наши усилия в основном направлены на установление регионального мира, поэтому обе страны стараются внести большой вклад в развитие энергоресурсов в нашем регионе", - отметил Фидан.
При этом, по заявлению главы МИД Турции, их страна является главным торговым партнером Грузии на протяжении последних 16 лет.
"В прошлом году объем торговли между нами превысил три миллиарда долларов, и мы стараемся в этом году увеличить эту цифру до четырех миллиардов. Этому способствуют транскаспийские проекты, проект Среднего коридора, который способствует связности Восток-Запад, и такое же значение имеет сама железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая вовлечена в различные транспортные операции", - сказала Бочоришвили.
© MFA of GeorgiaВстреча глав МИД Грузии и Турции Маки Бочоришвили и Хакана Фидана в Стамбуле
Встреча глав МИД Грузии и Турции Маки Бочоришвили и Хакана Фидана в Стамбуле
© MFA of Georgia
Кроме того, по заявлению на встрече Хакана Фидана, очень важны мир и стабильность в регионе.
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-сентябре 2024 года составил 2,3 миллиарда долларов, на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, Доля Турции составляет 13,9% от общего торгового оборота Грузии.