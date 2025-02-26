https://sputnik-georgia.ru/20250226/snegopad-v-gruzii-poslednie-novosti-iz-regionov-292279478.html

Снегопад в Грузии: последние новости из регионов

Снегопад в Грузии: последние новости из регионов

Sputnik Грузия

Стихия бушует в западных регионах страны уже пять дней 26.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-26T16:55+0400

2025-02-26T16:55+0400

2025-02-26T16:56+0400

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил необходимость эвакуации жителей Гурии, где, как и в других регионах страны, уже несколько дней не прекращается снегопад. Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. Особенно пострадали от стихии Гурия и Аджария. В некоторых районах проблемы с подачей газа и электроэнергии, не работает общественный транспорт, введены ограничения на дорогах, приостановлены занятия в садах и школах. Грузинская железная дорога работает с ограничениями. "Эвакуация менее актуальна, как мера вмешательства. Однако, что касается выхода к деревням, мы должны иметь доступ к каждому селу без исключения, чтобы оказать помощь населению на местах. Вот такой план мы разработали", — сказал Кобахидзе.По словам премьера, удалось добраться до деревни Шрома Озургетского района, которая была отрезана от внешнего мира вместе с еще несколькими населенными пунктами. Жители этих сел все еще остаются без электроэнергии. Сотрудники энергораспределительной компании Energo-Pro Georgia обещали решить проблему с подачей газа в ближайшие часы. Премьер-министр поручил представителям соответствующих ведомств в кратчайшие сроки завершить работы, предусмотренные намеченным планом. По прогнозам синоптиков, с 27 февраля в Гурии днем ожидается +4 градуса. Имерети На данный момент отрезанными от внешнего мира в Имерети остается 149 сел в высокогорной зоне, где снежный покров достигает двух метров. В связи с обильным снегопадом и сложными метеорологическими условиями учебный процесс в детских садах Кутаиси приостановлен на два дня — 27 и 28 февраля. Учеба в детских садах города возобновится с 4 марта. Кахети В Кахети к этому моменту сняты ограничения, связанные с сильным снегопадом. На данном этапе разрешено движение по дороге Вазиани-Гомбори-Телави для всех видов транспорта. Кроме того, движение по центральным автомагистралям между муниципалитетами также свободное. Городской транспорт работает без перебоев во всех городах. Также устранены перебои с электроснабжением, и все деревни снабжаются электроэнергией в обычном режиме. Отмена поездов из-за снегопада продолжается Из-за плохой погоды и сильного снегопада вновь были отменены несколько железнодорожных рейсов 26 - 28 февраля. По данным "Грузинской железной дороги", пассажирам будет полностью возмещена стоимость билетов. Отмена коснулась поездов Тбилиси-Батуми и Батуми-Тбилиси, Зугдиди-Тбилиси и Тбилиси-Поти, Боржоми-Тбилиси и Тбилиси-Боржоми, Тбилиси-Озургети - Озургети-Тбилиси, электрички Риони - Кутаиси. Ограничения действуют как на дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс, которая ведет к границе с Россией, так и на автодороге Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани, грузино-армянская граница). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ираклий кобахидзе, гурия, кутаиси, общество, новости, грузия, energo-pro georgia, грузинская железная дорога, непогода в грузии