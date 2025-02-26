https://sputnik-georgia.ru/20250226/snyatie-antirossiyskikh-sanktsii-neizbezhno---prezident-ssha-292257647.html

Снятие антироссийских санкции неизбежно – президент США

Снятие антироссийских санкции неизбежно – президент США

Sputnik Грузия

Президент США Трамп пока не упразднял антироссийские санкции, но признает неизбежность этого процесса 26.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-26T11:13+0400

2025-02-26T11:13+0400

2025-02-26T12:12+0400

в мире

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антироссийские санкции

политика

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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Антироссийские санкции будут сняты в какой-то момент, но пока этого не произошло, заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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в мире, дональд трамп, владимир путин, сша, россия, антироссийские санкции, политика