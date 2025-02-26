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Снятие антироссийских санкции неизбежно – президент США
Снятие антироссийских санкции неизбежно – президент США
Sputnik Грузия
Президент США Трамп пока не упразднял антироссийские санкции, но признает неизбежность этого процесса 26.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-26T11:13+0400
2025-02-26T11:13+0400
2025-02-26T12:12+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Антироссийские санкции будут сняты в какой-то момент, но пока этого не произошло, заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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в мире, дональд трамп, владимир путин, сша, россия, антироссийские санкции, политика
в мире, дональд трамп, владимир путин, сша, россия, антироссийские санкции, политика
Снятие антироссийских санкции неизбежно – президент США
11:13 26.02.2025 (обновлено: 12:12 26.02.2025)
Президент США Трамп пока не упразднял антироссийские санкции, но признает неизбежность этого процесса
ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik.
Антироссийские санкции будут сняты в какой-то момент, но пока этого не произошло, заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает РИА Новости
.
"Нет, мы ни с кого не снимали никаких санкций. Я полагаю, что это произойдет в какой-то момент", – сказал Трамп.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.