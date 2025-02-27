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Арктика может стать отправной точкой сотрудничества между США и Россией

Арктика может стать отправной точкой сотрудничества между США и Россией

Sputnik Грузия

Американская сторона ищет точки соприкосновения с Россией, чтобы не только восстановить отношения, но и ослабить влияние Китая на Москву 27.02.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Арктика рассматривается как возможное направление для экономического сотрудничества между США и Россией, включая совместную добычу природных ресурсов и развитие торговых маршрутов, сообщает РИА Новости. Также рассматривается сотрудничество в энергетическом секторе как один из ключевых приоритетов США. Переговоры по этому вопросу проходят на фоне попыток президента США Дональда Трампа достичь урегулирования конфликта на Украине. Обе стороны сигнализируют о готовности к экономическому взаимодействию. Сообщается, что Вашингтон рассматривает сотрудничество с Москвой в Арктике как возможный способ ослабить связи России и Китая в арктическом регионе. Однако добиться этого будет сложно, поскольку отношения между Москвой и Пекином "значительно укрепились" за последние годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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