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Арктика может стать отправной точкой сотрудничества между США и Россией
Арктика может стать отправной точкой сотрудничества между США и Россией
Sputnik Грузия
Американская сторона ищет точки соприкосновения с Россией, чтобы не только восстановить отношения, но и ослабить влияние Китая на Москву 27.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-27T10:47+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Арктика рассматривается как возможное направление для экономического сотрудничества между США и Россией, включая совместную добычу природных ресурсов и развитие торговых маршрутов, сообщает РИА Новости. Также рассматривается сотрудничество в энергетическом секторе как один из ключевых приоритетов США. Переговоры по этому вопросу проходят на фоне попыток президента США Дональда Трампа достичь урегулирования конфликта на Украине. Обе стороны сигнализируют о готовности к экономическому взаимодействию. Сообщается, что Вашингтон рассматривает сотрудничество с Москвой в Арктике как возможный способ ослабить связи России и Китая в арктическом регионе. Однако добиться этого будет сложно, поскольку отношения между Москвой и Пекином "значительно укрепились" за последние годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, сша, москва, украина, дональд трамп, арктика, политика
россия, в мире, сша, москва, украина, дональд трамп, арктика, политика
Арктика может стать отправной точкой сотрудничества между США и Россией
10:47 27.02.2025 (обновлено: 10:54 27.02.2025)
Американская сторона ищет точки соприкосновения с Россией, чтобы не только восстановить отношения, но и ослабить влияние Китая на Москву
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik.
Арктика рассматривается как возможное направление для экономического сотрудничества между США и Россией, включая совместную добычу природных ресурсов и развитие торговых маршрутов, сообщает РИА Новости
.
"Обсуждения включают разработку природных ресурсов и торговые маршруты", – указано в сообщении.
Также рассматривается сотрудничество в энергетическом секторе как один из ключевых приоритетов США. Переговоры по этому вопросу проходят на фоне попыток президента США Дональда Трампа достичь урегулирования конфликта на Украине. Обе стороны сигнализируют о готовности к экономическому взаимодействию.
Сообщается, что Вашингтон рассматривает сотрудничество с Москвой в Арктике как возможный способ ослабить связи России и Китая в арктическом регионе. Однако добиться этого будет сложно, поскольку отношения между Москвой и Пекином "значительно укрепились" за последние годы.