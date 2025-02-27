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Ипотеку в Грузии будет взять проще – решение Национального банка

Ипотеку в Грузии будет взять проще – решение Национального банка

Sputnik Грузия

Ставка по ипотечным кредитам в январе 2025 года составила 11,79% 27.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-27T10:51+0400

2025-02-27T10:51+0400

2025-02-27T10:51+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии сократил размер первого взноса на ипотеку для физических лиц, в том числе для получающих доход за рубежом. По решению Нацбанка, размер первого взноса для получения ипотечного кредита составит 10% вместо 15% для граждан, получающих доход в Грузии, и 20% вместо 30% для получающих доход за рубежом. "Мы считаем, что это будет способствовать устойчивой активности рынка недвижимости и повышению доступности кредитов для населения", – заявил глава департамента финансовой стабильности Нацбанка Грузии Давид Утиашвили. По его словам, решение было обусловлено низким уровнем роста ипотечного кредитования в январе 2025 года. Всего в январе банки Грузии выдали 3,3 тысячи ипотечных кредитов на сумму 246 миллионов лари, что лишь на 2% больше показателя января 2024 года. Ставка по ипотечным кредитам в январе 2025 года составила 11,79%, что на 0,43 процентных пункта ниже показателя января 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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