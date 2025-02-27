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Мировая повестка глазами грузинских экспертов – круглый стол в Тбилиси

Мировая повестка глазами грузинских экспертов – круглый стол в Тбилиси

Sputnik Грузия

Круглый стол на тему "Актуальная внешняя политика России: Кавказ и Украина", организованный представителями грузинского экспертного сообщества состоялся... 27.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-27T19:15+0400

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Эксперты, политологи и журналисты обсудили переговоры России и США, а также тот резонанс, который они вызвали во всем мире.Специалисты области сошлись во мнении, что Украина стала орудием в руках западных глобалистов, а сейчас оказалась не нужна своим партнерам. Обсудили эксперты и роль Грузии в этих процессах, отметив важность того, что страна в свое время отказалась от санкций и участия в военном конфликте.

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, гулбаат рцхиладзе, экспертное мнение, сша, грузия, видео