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Мировая повестка глазами грузинских экспертов – круглый стол в Тбилиси
Мировая повестка глазами грузинских экспертов – круглый стол в Тбилиси
Sputnik Грузия
Круглый стол на тему "Актуальная внешняя политика России: Кавказ и Украина", организованный представителями грузинского экспертного сообщества состоялся... 27.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-27T19:15+0400
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Эксперты, политологи и журналисты обсудили переговоры России и США, а также тот резонанс, который они вызвали во всем мире.Специалисты области сошлись во мнении, что Украина стала орудием в руках западных глобалистов, а сейчас оказалась не нужна своим партнерам. Обсудили эксперты и роль Грузии в этих процессах, отметив важность того, что страна в свое время отказалась от санкций и участия в военном конфликте.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, гулбаат рцхиладзе, экспертное мнение, сша, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, гулбаат рцхиладзе, экспертное мнение, сша, грузия, видео
Мировая повестка глазами грузинских экспертов – круглый стол в Тбилиси
19:15 27.02.2025 (обновлено: 19:16 27.02.2025)
Круглый стол на тему "Актуальная внешняя политика России: Кавказ и Украина", организованный представителями грузинского экспертного сообщества состоялся сегодня в Тбилиси. Подробности – в видео Sputnik Грузия
Эксперты, политологи и журналисты обсудили переговоры России и США, а также тот резонанс, который они вызвали во всем мире.
Специалисты области сошлись во мнении, что Украина стала орудием в руках западных глобалистов, а сейчас оказалась не нужна своим партнерам. Обсудили эксперты и роль Грузии в этих процессах, отметив важность того, что страна в свое время отказалась от санкций и участия в военном конфликте.