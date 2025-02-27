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Непогода в Грузии: ГЖД продолжает отменять рейсы

Непогода в Грузии: ГЖД продолжает отменять рейсы

Sputnik Грузия

Отменные на два дня рейсы между Тбилиси и Батуми с 28 февраля будут выполнены 27.02.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Грузинская железная дорога приняла решение отменить часть рейсов из-за продолжающегося снегопада в Грузии. Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля, с тех пор железнодорожное сообщение между западом и востоком Грузии затруднено. Часть рейсов была отменена. Согласно информации ГЖД, отменены рейсы по следующим направлениям: Тбилиси-Зугдиди, Тбилиси-Поти и Тбилиси-Боржоми. Возобновление приостановленных рейсов планируется постепенно с улучшением погоды. Рейсы по остальным направлениям выполняются в штатном режиме. Синоптики прогнозируют резкое похолодание на большей части территории Грузии с 28 февраля по 2 марта – столбик термометра в горных районах опустится до минус 23 градусов На отдельных участках автомобильных дорог из-за сильного снегопада, ухудшения видимости, метели, гололеда и опасности схода лавин возможно введение ограничений для автотранспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, погода, новости, тбилиси, батуми, западная грузия, грузинская железная дорога