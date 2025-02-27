https://sputnik-georgia.ru/20250227/nepogoda-v-gruzii-gzhd-prodolzhaet-otmenyat-reysy-292297015.html
Непогода в Грузии: ГЖД продолжает отменять рейсы
Непогода в Грузии: ГЖД продолжает отменять рейсы
Sputnik Грузия
Отменные на два дня рейсы между Тбилиси и Батуми с 28 февраля будут выполнены 27.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-27T23:25+0400
2025-02-27T23:25+0400
2025-02-27T23:56+0400
грузия
погода
новости
тбилиси
батуми
западная грузия
грузинская железная дорога
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/1a/292278332_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_865f8cf726155ef37aabb947c96ebd3b.jpg
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Грузинская железная дорога приняла решение отменить часть рейсов из-за продолжающегося снегопада в Грузии. Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля, с тех пор железнодорожное сообщение между западом и востоком Грузии затруднено. Часть рейсов была отменена. Согласно информации ГЖД, отменены рейсы по следующим направлениям: Тбилиси-Зугдиди, Тбилиси-Поти и Тбилиси-Боржоми. Возобновление приостановленных рейсов планируется постепенно с улучшением погоды. Рейсы по остальным направлениям выполняются в штатном режиме. Синоптики прогнозируют резкое похолодание на большей части территории Грузии с 28 февраля по 2 марта – столбик термометра в горных районах опустится до минус 23 градусов На отдельных участках автомобильных дорог из-за сильного снегопада, ухудшения видимости, метели, гололеда и опасности схода лавин возможно введение ограничений для автотранспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
батуми
западная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/1a/292278332_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_b655e585418ca3839aafaf0c374d769b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, погода, новости, тбилиси, батуми, западная грузия, грузинская железная дорога
грузия, погода, новости, тбилиси, батуми, западная грузия, грузинская железная дорога
Непогода в Грузии: ГЖД продолжает отменять рейсы
23:25 27.02.2025 (обновлено: 23:56 27.02.2025)
Отменные на два дня рейсы между Тбилиси и Батуми с 28 февраля будут выполнены
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Грузинская железная дорога приняла решение отменить часть рейсов из-за продолжающегося снегопада в Грузии.
Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля, с тех пор железнодорожное сообщение между западом и востоком Грузии затруднено. Часть рейсов была отменена.
Согласно информации ГЖД, отменены рейсы по следующим направлениям: Тбилиси-Зугдиди, Тбилиси-Поти и Тбилиси-Боржоми.
Между тем, отменные на два дня рейсы между Тбилиси и Батуми с 28 февраля будут выполнены.
Возобновление приостановленных рейсов планируется постепенно с улучшением погоды.
Рейсы по остальным направлениям выполняются в штатном режиме.
Синоптики прогнозируют резкое похолодание на большей части территории Грузии с 28 февраля по 2 марта – столбик термометра в горных районах опустится до минус 23 градусов
На отдельных участках автомобильных дорог из-за сильного снегопада, ухудшения видимости, метели, гололеда и опасности схода лавин возможно введение ограничений для автотранспорта.