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Никакого НАТО на Украине – президент США
Никакого НАТО на Украине – президент США
Sputnik Грузия
Президент США считает отсутствие НАТО на Украине главной предпосылкой мира 27.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-27T11:22+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Соглашение по урегулированию конфликта между Украиной и Россией не подразумевает возможность членства Киева в НАТО, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости. Ранее лидеры европейских стран высказались о важности предоставления гарантий безопасности Украине, в том числе подразумевая членство страны в НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, украина, дональд трамп, нато, обострение ситуации вокруг украины, россия
в мире, политика, украина, дональд трамп, нато, обострение ситуации вокруг украины, россия
Никакого НАТО на Украине – президент США
11:22 27.02.2025 (обновлено: 11:47 27.02.2025)
Президент США считает отсутствие НАТО на Украине главной предпосылкой мира
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik.
Соглашение по урегулированию конфликта между Украиной и Россией не подразумевает возможность членства Киева в НАТО, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости
.
"Я могу сказать, что о НАТО можно забыть. Я думаю, что, вероятно, это является причиной, из-за которой все началось", – ответил Трамп журналистам в Белом доме на вопрос о будущих уступках, на которые предстоит пойти Украине.
Ранее лидеры европейских стран высказались о важности предоставления гарантий безопасности Украине, в том числе подразумевая членство страны в НАТО.