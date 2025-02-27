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Ну и кто теперь изгой? – видеоблог Sputnik

Ну и кто теперь изгой? – видеоблог Sputnik

Sputnik Грузия

С момента начала переговоров США и России полностью поменялась мировая повестка. То, что на протяжении последних лет говорили власти Грузии, сейчас становится... 27.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-27T19:23+0400

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Как на это реагируют прозападные пропагандисты? Разбиралась корреспондент Sputnik Грузия.

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Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, грузия, сша, гранты, видео