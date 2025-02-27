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https://sputnik-georgia.ru/20250227/nu-i-kto-teper-izgoy--videoblog-sputnik-292295230.html
Ну и кто теперь изгой? – видеоблог Sputnik
Ну и кто теперь изгой? – видеоблог Sputnik
Sputnik Грузия
С момента начала переговоров США и России полностью поменялась мировая повестка. То, что на протяжении последних лет говорили власти Грузии, сейчас становится... 27.02.2025, Sputnik Грузия
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Как на это реагируют прозападные пропагандисты? Разбиралась корреспондент Sputnik Грузия.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, грузия, сша, гранты, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, грузия, сша, гранты, видео

Ну и кто теперь изгой? – видеоблог Sputnik

19:23 27.02.2025 (обновлено: 20:13 27.02.2025)
© video: Sputnik
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С момента начала переговоров США и России полностью поменялась мировая повестка. То, что на протяжении последних лет говорили власти Грузии, сейчас становится мейнстримом
Как на это реагируют прозападные пропагандисты? Разбиралась корреспондент Sputnik Грузия.
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