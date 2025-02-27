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Премьер обвинил оппозицию в спекуляции темой непогоды на западе Грузии

Премьер обвинил оппозицию в спекуляции темой непогоды на западе Грузии

Sputnik Грузия

В Грузии уже несколько дней борются с последствиями непогоды 27.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-27T11:31+0400

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гурия

непогода в грузии

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Спекуляции – это стиль оппозиции, а власти должны сконцентрироваться на деле и решении проблем, которые вызваны последствиями непогоды на западе Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Оппозиция обвиняет власти в бездействии при борьбе с последствиями снегопада, который обрушился на регионы Западной Грузии борьбы 22 февраля. Особенно пострадали Гурия и Аджария. С последствиями стихии борются спасатели, полиция и армия. В чрезвычайном режиме работает координационный штаб. На месте находится премьер-министр, президент Грузии Михаил Кавелашвили и представители Кабмина. Масштабные спекуляции и дезинформация распространяются с целью дискредитации тех работ, которых выполняют представители различных ведомств для ликвидации последствий стихии, заявил вице-премьер, министр обороны Грузии Ираклий Чиковани. Глава оборонного ведомства выразил благодарность военнослужащим, сотрудникам Службы по управлению чрезвычайным ситуациям МВД, врачам и всем тем, кто неустанно трудится, помогая гражданам. В пострадавшей от снегопада Гурии работают более 600 сотрудников Службы управления чрезвычайными ситуациями и Силы обороны. Спасатели уже перевезли в безопасное место десятки человек. В некоторых районах Западной Грузии возникли проблемы с подачей газа и электроэнергии, не работает общественный транспорт, введены ограничения на дорогах, приостановлены занятия в садах и школах. Грузинская железная дорога работает с ограничениями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, западная грузия, ираклий кобахидзе, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, гурия, непогода в грузии