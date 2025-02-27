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Резкое похолодание ожидается в Грузии в ближайшие дни

Резкое похолодание ожидается в Грузии в ближайшие дни

Sputnik Грузия

Уровень опасности оценивается синоптиками как высокий 27.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-27T18:44+0400

2025-02-27T18:44+0400

2025-02-27T18:44+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Синоптики прогнозируют резкое похолодание на большей части территории Грузии с 28 февраля по 2 марта – столбик термометра в горных районах опустится до минус 23 градусов, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В низинах Западной Грузии в эти дни ожидается до -5...-10 градусов, в равнинной части Восточной Грузии – -7...-12, в горных районах страны – -13...-18, в высокогорных зонах – до -18...-23 градусов. На отдельных участках автомобильных дорог из-за сильного снегопада, ухудшения видимости, метели, гололеда и опасности схода лавин возможно введение ограничений для автотранспорта. На Колхидской низменности температура воздуха в ночные часы опустится до -5...-10 градусов. Это может вызвать повреждение цитрусовых культур. Уровень опасности оценивается синоптиками как высокий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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