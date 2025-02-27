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СВО: российское наступление в Запорожье

СВО: российское наступление в Запорожье

Sputnik Грузия

Вооруженные силы РФ успешно развивают инициативу на Запорожском фронте, ежедневно освобождая от украинских оккупантов новые территории и населенные пункты 27.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-27T11:58+0400

2025-02-27T11:58+0400

2025-02-27T11:58+0400

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Наступление российских войск открывает возможности выхода к временно оккупированному городу Запорожье и на правый берег Днепра – с ориентиром на Херсон, Николаев, Одессу. Возвращение этих городов в Россию исторически неизбежно, считает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.В Запорожье 25 февраля освобождено село Пятихатки, ожесточенные бои здесь продолжались пятеро суток. Российский триколор поднят также над селом Новоукраинка Вольнянского района. Штурмовые подразделения ВС РФ продолжают продавливать оборону противника в районе села Щербаки – здесь захвачено два опорных пункта ВСУ.Группировка войск "Днепр" на исходе февраля эффективно уничтожает живую силу и боевую технику восьми бригад ВСУ в Запорожской и Херсонской областях – в районах населенных пунктов Новоданиловка, Новоандреевка, Лобковое, Республиканец, Высокое, Садовое.Сопротивление противника подавляется ракетными, артиллерийскими, авиационными ударами и адским огнем вездесущих беспилотников. Запорожский фронт активно "разогревается" с октября 2024 года, и российское наступление необратимо.Хиреющие западные поставки и "хитрые" минные поля не могут компенсировать обороняющейся украинской армии дефицит личного состава, огневой мощи и веры в завтрашний день. Депутаты украинской Верховной рады констатировали, что обеспечение ВСУ находится на критическом уровне. Дальше будет хуже.По данным Генштаба ВС РФ, освобождено 75% территории Запорожской области, которая вернулась в состав России по итогам референдума 27 сентября 2022 года.Города Запорожье и Херсон находятся под контролем ВСУ временно. Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня напомнил западным разнокалиберным "миротворцам", что Россия не будет останавливать боевые действия по линии фронта: "У нас есть конституционные территории РФ". Американские аналитики ожидают скорое освобождение русских городов Запорожье и Херсон.Параллельная реальностьКиевский режим превентивно готовит репрессии против "мятежных" командиров ВСУ, которым надоело воевать за бредовую нацистскую идею "Украина – превыше всего". В Евросоюзе и примкнувшей Великобритании развивается своя внутриполитическая клоунада "во спасение" – с экстренными денежными "сборами" и проектами размещения "подпольных миротворцев" НАТО в крупных городах Украины. Все это совершенно не совпадает с внешнеполитической реальностью. Россия не отменила приоритет формирования равной и неделимой безопасности. Москва не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев на Украине – ни в ходе СВО, ни тем более после.Аутентичные лидеры Западной Европы маниакально стремятся подорвать строительство прочного мира на континенте. Так, датский премьер Метте Фредериксен заявила, что для Украины мир опаснее войны. Французский президент Эммануэль Макрон рассматривает возможность размещения в Германии истребителей Rafale с ядерными ракетами ASMP-A – для гарантии безопасности Украине и ЕС после подписания мирного соглашения с Россией.Как можно обеспечить европейскую безопасность 50 крылатыми ракетами дальностью до 500 км с боеголовкой мощностью до 300 килотонн – вопрос открытый. Вероятно, у Макрона имеется запасная планета. Однако французская ядерная инициатива побуждает Великобританию сделать то же самое – "послать мощный сигнал России". Правда, британцы располагают лишь атомными субмаринами с МБР Trident 2 D5, арендованными у США.Поистине, никто не угрожает странам Запада больше, чем их национальные лидеры. Здесь уместно вспомнить народную мудрость: "Свой дурак – хуже врага".И все же любая военная база в Европе с ядерным оружием, направленным против России, является приоритетной целью гиперзвуковых "Искандеров-1000", "Кинжалов", "Орешников", других оперативно-тактических и стратегических средств обеспечения безопасности РФ. Причем совершенно неуловимых для любого противника.Совсем неслучайно – через 80 лет после победной весны 1945-го – снова горят немецкие танки на Курской земле. Запад не готов отказаться от Украины в качестве антироссийского плацдарма НАТО и готов десятилетиями выжидать новой попытки Drang nach Osten. Москва адекватно, жестко реагирует на угрозы, и так будет всегда.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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нато, верховная рада, сергей лавров, эммануэль макрон, украина, великобритания, москва, политика, в мире, россия