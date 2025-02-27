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Верхний Ларс сегодня: движение в направлении России возможно для легковых автомобилей

Верхний Ларс сегодня: движение в направлении России возможно для легковых автомобилей

Sputnik Грузия

Верхний Ларс открыт лишь для легковых автомобилей, пока остальные виды автотранспорта ждут улучшения погоды 27.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-27T13:46+0400

2025-02-27T13:46+0400

2025-02-27T13:46+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Движение на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении к грузино-российской границе восстановлено для легковых автомобилей, сообщили в департаменте автомобильных дорог Минрегионов Грузии. Движение легковых автомобилей на этом участке закрылось в 06:00 утра 26 февраля. По данным агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури, Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс движение транспортных средств осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные тоннели. Для автотранспорта с прицепом и полуприцепом движение все еще ограничено. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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