https://sputnik-georgia.ru/20250227/vse-bilety-na-match-gruziya-armeniya-v-ramkakh-ligi-natsiy-uefa-rasprodany-292295326.html
Все билеты на матч Грузия–Армения в рамках Лиги наций УЕФА распроданы
Все билеты на матч Грузия–Армения в рамках Лиги наций УЕФА распроданы
Sputnik Грузия
Первый матч между Арменией и Грузией в рамках плей-офф Лиги наций состоится уже 20 марта в Ереване 27.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-27T20:14+0400
2025-02-27T20:14+0400
2025-02-27T20:18+0400
спорт
новости
грузия
армения
уефа
динамо арена
футбол
чемпионат мира по футболу
лига наций уефа
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0c/249686722_0:40:1776:1039_1920x0_80_0_0_fed64a8ba3882b08be55724724286f6f.jpg
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Все билеты на матч плей-офф Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Армении на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси распроданы за несколько часов, сообщил официальный сайт национальной команды. Билеты на матч Грузия–Армения поступили в продажу 27 февраля в 12:00, а билеты для грузинских болельщиков на матч в Ереване, который состоится 20 марта, поступят в продажу 28 февраля в 12:00. Матч пройдет на ереванском стадионе имени Вазгена Саргсяна, вмещающем 14 тысяч зрителей. Стоимость билета составляет 10 лари, и каждый покупатель может приобрести максимум два билета. В целях безопасности грузинским болельщикам не будет разрешен доступ в 9 и 10 секторы первого яруса, отведенные для болельщиков гостевой команды. Четыре команды дивизиона B, занявшие третье место (включая сборную Грузии), были посеяны в первую корзину, а четыре команды лиги C, занявшие вторые места, посеяны во вторую. Что касается сборной Украины, которая заняла второе место в группе В1 и опередила Грузию всего на одно очко, то за путевку в дивизион А подопечные Сергея Реброва сыграют с бельгийцами. Сборная Грузии по итогам группового этапа Лиги наций заняла третье место в группе В1 с семью очками. На первом месте находится Чехия (11 очков), на втором – Украина (восемь), на последнем – Албания (семь).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0c/249686722_170:0:1606:1077_1920x0_80_0_0_879993404dc74859be0f225ae47402b1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, армения, уефа, динамо арена, футбол, чемпионат мира по футболу, лига наций уефа
спорт, новости, грузия, армения, уефа, динамо арена, футбол, чемпионат мира по футболу, лига наций уефа
Все билеты на матч Грузия–Армения в рамках Лиги наций УЕФА распроданы
20:14 27.02.2025 (обновлено: 20:18 27.02.2025)
Первый матч между Арменией и Грузией в рамках плей-офф Лиги наций состоится уже 20 марта в Ереване
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Все билеты на матч плей-офф Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Армении на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси распроданы за несколько часов, сообщил официальный сайт национальной команды.
Билеты на матч Грузия–Армения поступили в продажу 27 февраля в 12:00, а билеты для грузинских болельщиков на матч в Ереване, который состоится 20 марта, поступят в продажу 28 февраля в 12:00.
Матч пройдет на ереванском стадионе имени Вазгена Саргсяна, вмещающем 14 тысяч зрителей. Стоимость билета составляет 10 лари, и каждый покупатель может приобрести максимум два билета.
В целях безопасности грузинским болельщикам не будет разрешен доступ в 9 и 10 секторы первого яруса, отведенные для болельщиков гостевой команды.
Сборные Грузии и Армении по футболу встречались между собой трижды. Сборная Грузии выиграла товарищескую встречу в 2011 году. Два других матча состоялись в 2020 году в рамках розыгрыша Лиги наций. Одна встреча завершилась вничью, а во второй сильнее оказался соперник.
Четыре команды дивизиона B, занявшие третье место (включая сборную Грузии), были посеяны в первую корзину, а четыре команды лиги C, занявшие вторые места, посеяны во вторую.
Что касается сборной Украины, которая заняла второе место в группе В1 и опередила Грузию всего на одно очко, то за путевку в дивизион А подопечные Сергея Реброва сыграют с бельгийцами.
Сборная Грузии по итогам группового этапа Лиги наций заняла третье место в группе В1 с семью очками. На первом месте находится Чехия (11 очков), на втором – Украина (восемь), на последнем – Албания (семь).