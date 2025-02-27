https://sputnik-georgia.ru/20250227/vse-bilety-na-match-gruziya-armeniya-v-ramkakh-ligi-natsiy-uefa-rasprodany-292295326.html

Все билеты на матч Грузия–Армения в рамках Лиги наций УЕФА распроданы

Все билеты на матч Грузия–Армения в рамках Лиги наций УЕФА распроданы

Sputnik Грузия

Первый матч между Арменией и Грузией в рамках плей-офф Лиги наций состоится уже 20 марта в Ереване 27.02.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Все билеты на матч плей-офф Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Армении на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси распроданы за несколько часов, сообщил официальный сайт национальной команды. Билеты на матч Грузия–Армения поступили в продажу 27 февраля в 12:00, а билеты для грузинских болельщиков на матч в Ереване, который состоится 20 марта, поступят в продажу 28 февраля в 12:00. Матч пройдет на ереванском стадионе имени Вазгена Саргсяна, вмещающем 14 тысяч зрителей. Стоимость билета составляет 10 лари, и каждый покупатель может приобрести максимум два билета. В целях безопасности грузинским болельщикам не будет разрешен доступ в 9 и 10 секторы первого яруса, отведенные для болельщиков гостевой команды. Четыре команды дивизиона B, занявшие третье место (включая сборную Грузии), были посеяны в первую корзину, а четыре команды лиги C, занявшие вторые места, посеяны во вторую. Что касается сборной Украины, которая заняла второе место в группе В1 и опередила Грузию всего на одно очко, то за путевку в дивизион А подопечные Сергея Реброва сыграют с бельгийцами. Сборная Грузии по итогам группового этапа Лиги наций заняла третье место в группе В1 с семью очками. На первом месте находится Чехия (11 очков), на втором – Украина (восемь), на последнем – Албания (семь).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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