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Что обсуждали представители России и США в Стамбуле
Что обсуждали представители России и США в Стамбуле
Sputnik Грузия
Участники переговоров договорились о новой встрече по затронутым вопросам "в ближайшем будущем" 28.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-28T18:13+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев - Sputnik. Представители США и РФ обсудили конкретные шаги по нормализации работы дипмиссий и договорились о новых контактах в ближайшем будущем, об этом сообщил Госдеп.Встреча сторон прошла накануне в Стамбуле.Представители американской делегации высказали обеспокоенность доступом к банковским услугам и найму контрактных работников. Они также полагают, что необходимо поддерживать количество сотрудников посольства в Москве.Участники переговоров договорились о новой встрече по затронутым вопросам "в ближайшем будущем". Дату и место этих контактов определят позже.Первые переговоры между Москвой и Вашингтоном прошли 18 февраля 2025 года в Саудовской Аравии. В МИД РФ сообщали, что в Эр-Рияде была достигнута договоренность о скорейшем назначении послов, а также о снятии препон в работе дипломатических миссий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, сша, стамбул, мид россии, госдепартамент сша, политика
россия, в мире, сша, стамбул, мид россии, госдепартамент сша, политика
Что обсуждали представители России и США в Стамбуле
18:13 28.02.2025 (обновлено: 18:20 28.02.2025)
Участники переговоров договорились о новой встрече по затронутым вопросам "в ближайшем будущем"
ТБИЛИСИ, 28 фев - Sputnik. Представители США и РФ обсудили конкретные шаги по нормализации работы дипмиссий и договорились о новых контактах в ближайшем будущем, об этом сообщил Госдеп.
Встреча сторон прошла накануне в Стамбуле.
"В конструктивной беседе обе стороны определили конкретные первые шаги для двусторонней стабилизации работы дипмиссий", – говорится в сообщении.
Представители американской делегации высказали обеспокоенность доступом к банковским услугам и найму контрактных работников. Они также полагают, что необходимо поддерживать количество сотрудников посольства в Москве.
Участники переговоров договорились о новой встрече по затронутым вопросам "в ближайшем будущем". Дату и место этих контактов определят позже.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва рассчитывает, что российско-американская встреча в Стамбуле, посвященная работе дипмиссий двух стран, станет первой в череде аналогичных консультаций.
Первые переговоры между Москвой и Вашингтоном прошли 18 февраля 2025 года в Саудовской Аравии. В МИД РФ сообщали, что в Эр-Рияде была достигнута договоренность о скорейшем назначении послов, а также о снятии препон в работе дипломатических миссий.