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Что обсуждали представители России и США в Стамбуле

Что обсуждали представители России и США в Стамбуле

Sputnik Грузия

Участники переговоров договорились о новой встрече по затронутым вопросам "в ближайшем будущем" 28.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-28T18:13+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев - Sputnik. Представители США и РФ обсудили конкретные шаги по нормализации работы дипмиссий и договорились о новых контактах в ближайшем будущем, об этом сообщил Госдеп.Встреча сторон прошла накануне в Стамбуле.Представители американской делегации высказали обеспокоенность доступом к банковским услугам и найму контрактных работников. Они также полагают, что необходимо поддерживать количество сотрудников посольства в Москве.Участники переговоров договорились о новой встрече по затронутым вопросам "в ближайшем будущем". Дату и место этих контактов определят позже.Первые переговоры между Москвой и Вашингтоном прошли 18 февраля 2025 года в Саудовской Аравии. В МИД РФ сообщали, что в Эр-Рияде была достигнута договоренность о скорейшем назначении послов, а также о снятии препон в работе дипломатических миссий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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