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Экономика Грузии продолжает расти – статистика за январь
Экономика Грузии продолжает расти – статистика за январь
Sputnik Грузия
Снижение зафиксировано лишь в секторе горнодобывающей промышленности 28.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-28T21:08+0400
2025-02-28T21:08+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в январе 2025 года составил 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в январе 2025 года внесли сферы профессиональной и научно-технической деятельности, строительства, информации и коммуникации, а также обрабатывающей промышленности и торговли. Снижение зафиксировано лишь в секторе горнодобывающей промышленности. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 10,4% Что выросло и на сколько По данным за январь 2025 года, экспорт вырос на 19,3%, а импорт – на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 5,4 тысячи новых предприятий, на 1,6% меньше, чем в ноябре прошлого года. По информации исполнительного директора "Сакстата" Гогиты Тодрадзе, сокращение в основном обусловлено за счет снижения регистрации числа ООО. По информации Тодрадзе, рост в сфере строительства связан с ростом числа строящихся жилых и нежилых зданий, а также специализированных строительных работ. Рост сектора транспорта и складирования связан с ростом как воздушного, так и сухопутного транспорта. Рост наблюдался как в направлении пассажирских перевозок, так и в направлении транспортной обработки грузов. А также выросло число грузовых перевозок по сухопутным путям. Рост профессиональной и научно-технической деятельности связан с расширением объема консультационных услуг по вопросам управления бизнесом, а также увеличением доходов бухгалтерских, учетных, рекламных и аудиторских компаний. В обрабатывающей промышленности рост обусловлен в основном увеличением производства бетона и цемента и продуктов питания, а также ростом производством удобрений. Рост в сфере торговли был связан с оптовой и розничной торговлей природным газом и топливом, автомобилями и их запчастями, продуктами питания, напитками и табачными изделиями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Экономика Грузии продолжает расти – статистика за январь
21:08 28.02.2025 (обновлено: 21:15 28.02.2025)
Снижение зафиксировано лишь в секторе горнодобывающей промышленности
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в январе 2025 года составил 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в январе 2025 года внесли сферы профессиональной и научно-технической деятельности, строительства, информации и коммуникации, а также обрабатывающей промышленности и торговли.
Снижение зафиксировано лишь в секторе горнодобывающей промышленности.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 10,4%
По данным за январь 2025 года, экспорт вырос на 19,3%, а импорт – на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 5,4 тысячи новых предприятий, на 1,6% меньше, чем в ноябре прошлого года.
По информации исполнительного директора "Сакстата" Гогиты Тодрадзе, сокращение в основном обусловлено за счет снижения регистрации числа ООО.
"Объем оборота предприятий-плательщиков НДС вырос на 14,7% и составил 12,2 миллиарда лари", – заявил Тодрадзе на брифинге.
По информации Тодрадзе, рост в сфере строительства связан с ростом числа строящихся жилых и нежилых зданий, а также специализированных строительных работ.
Рост сектора транспорта и складирования связан с ростом как воздушного, так и сухопутного транспорта. Рост наблюдался как в направлении пассажирских перевозок, так и в направлении транспортной обработки грузов. А также выросло число грузовых перевозок по сухопутным путям.
Рост профессиональной и научно-технической деятельности связан с расширением объема консультационных услуг по вопросам управления бизнесом, а также увеличением доходов бухгалтерских, учетных, рекламных и аудиторских компаний.
Рост в секторе информации и коммуникации в основном был связан с разработкой компьютерных программ, а также расширением IT-консалтинга в целом.
В обрабатывающей промышленности рост обусловлен в основном увеличением производства бетона и цемента и продуктов питания, а также ростом производством удобрений.
Рост в сфере торговли был связан с оптовой и розничной торговлей природным газом и топливом, автомобилями и их запчастями, продуктами питания, напитками и табачными изделиями.