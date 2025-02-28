https://sputnik-georgia.ru/20250228/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--statistika-za-yanvar-292307449.html

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за январь

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за январь

Sputnik Грузия

Снижение зафиксировано лишь в секторе горнодобывающей промышленности 28.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-28T21:08+0400

2025-02-28T21:08+0400

2025-02-28T21:15+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в январе 2025 года составил 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в январе 2025 года внесли сферы профессиональной и научно-технической деятельности, строительства, информации и коммуникации, а также обрабатывающей промышленности и торговли. Снижение зафиксировано лишь в секторе горнодобывающей промышленности. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 10,4% Что выросло и на сколько По данным за январь 2025 года, экспорт вырос на 19,3%, а импорт – на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 5,4 тысячи новых предприятий, на 1,6% меньше, чем в ноябре прошлого года. По информации исполнительного директора "Сакстата" Гогиты Тодрадзе, сокращение в основном обусловлено за счет снижения регистрации числа ООО. По информации Тодрадзе, рост в сфере строительства связан с ростом числа строящихся жилых и нежилых зданий, а также специализированных строительных работ. Рост сектора транспорта и складирования связан с ростом как воздушного, так и сухопутного транспорта. Рост наблюдался как в направлении пассажирских перевозок, так и в направлении транспортной обработки грузов. А также выросло число грузовых перевозок по сухопутным путям. Рост профессиональной и научно-технической деятельности связан с расширением объема консультационных услуг по вопросам управления бизнесом, а также увеличением доходов бухгалтерских, учетных, рекламных и аудиторских компаний. В обрабатывающей промышленности рост обусловлен в основном увеличением производства бетона и цемента и продуктов питания, а также ростом производством удобрений. Рост в сфере торговли был связан с оптовой и розничной торговлей природным газом и топливом, автомобилями и их запчастями, продуктами питания, напитками и табачными изделиями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика