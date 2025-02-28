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Непогода в Грузии – обновленные данные

Непогода в Грузии – обновленные данные

Sputnik Грузия

На место прибыл вертолет пограничной полиции, который будет принимать участие в спасательных операциях 28.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-28T21:57+0400

2025-02-28T21:57+0400

2025-02-28T21:57+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Регион Гурия постепенно восстанавливается после длительных снегопадов, в горных селах намечен прогресс по подаче газа и электроэнергии. Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. Особенно пострадали Гурия и Аджария. С последствиями стихии борются спасатели, полиция и армия. В чрезвычайном режиме работает координационный штаб. На месте находятся премьер-министр, президент Грузии и представители Кабмина. На место прибыл вертолет пограничной полиции, который будет принимать участие в спасательных операциях и доставке в труднодоступные села продовольствия и медикаментов. Как отметил глава администрации правительства, идентификация повреждений осуществляется с помощью дронов, после чего начинаются восстановительные работы. Также в регион доставят 1,2 тысячи кубометров дров для местного населения. В пострадавшей от снегопада Гурии работают более 600 сотрудников Службы управления чрезвычайными ситуациями и Силы обороны. Спасатели уже перевезли в безопасное место десятки человек. Для помощи пострадавшим от снегопада жителям Гурии уже доставили 140 тонн продовольствия и предметов первой необходимости, которые будут распределены в течение дня во всех районах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, снегопад, гурия, западная грузия, аджария