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Непогода в Грузии – обновленные данные
Непогода в Грузии – обновленные данные
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На место прибыл вертолет пограничной полиции, который будет принимать участие в спасательных операциях 28.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-28T21:57+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Регион Гурия постепенно восстанавливается после длительных снегопадов, в горных селах намечен прогресс по подаче газа и электроэнергии. Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. Особенно пострадали Гурия и Аджария. С последствиями стихии борются спасатели, полиция и армия. В чрезвычайном режиме работает координационный штаб. На месте находятся премьер-министр, президент Грузии и представители Кабмина. На место прибыл вертолет пограничной полиции, который будет принимать участие в спасательных операциях и доставке в труднодоступные села продовольствия и медикаментов. Как отметил глава администрации правительства, идентификация повреждений осуществляется с помощью дронов, после чего начинаются восстановительные работы. Также в регион доставят 1,2 тысячи кубометров дров для местного населения. В пострадавшей от снегопада Гурии работают более 600 сотрудников Службы управления чрезвычайными ситуациями и Силы обороны. Спасатели уже перевезли в безопасное место десятки человек. Для помощи пострадавшим от снегопада жителям Гурии уже доставили 140 тонн продовольствия и предметов первой необходимости, которые будут распределены в течение дня во всех районах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, снегопад, гурия, западная грузия, аджария
грузия, новости, общество, снегопад, гурия, западная грузия, аджария
Непогода в Грузии – обновленные данные
На место прибыл вертолет пограничной полиции, который будет принимать участие в спасательных операциях
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Регион Гурия постепенно восстанавливается после длительных снегопадов, в горных селах намечен прогресс по подаче газа и электроэнергии.
Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. Особенно пострадали Гурия и Аджария. С последствиями стихии борются спасатели, полиция и армия. В чрезвычайном режиме работает координационный штаб. На месте находятся премьер-министр, президент Грузии и представители Кабмина.
"В части газоснабжения относительно меньше количество отключенных абонентов, и я думаю, что к вечеру у нас уже будет хороший прогресс как в направлении восстановления электроснабжения, так и газоснабжения. Водоснабжение напрямую связано с подачей электроэнергии, и, соответственно, восстановление электроэнергии подразумевает и восстановление водоснабжения", – заявил глава администрации правительства Леван Жоржолиани.
На место прибыл вертолет пограничной полиции, который будет принимать участие в спасательных операциях и доставке в труднодоступные села продовольствия и медикаментов.
Как отметил глава администрации правительства, идентификация повреждений осуществляется с помощью дронов, после чего начинаются восстановительные работы.
"Важным и нашим главным приоритетом является реагирование на инциденты, на сообщения, которые поступают на "112" или распространяются через социальные сети или личные сообщения. Абсолютно на все инциденты происходит реагирование со стороны муниципалитетов, спасателей или военных. Мы стараемся дойти абсолютно до всех", – сказал Жоржолиани.
Также в регион доставят 1,2 тысячи кубометров дров для местного населения.
В пострадавшей от снегопада Гурии работают более 600 сотрудников Службы управления чрезвычайными ситуациями и Силы обороны. Спасатели уже перевезли в безопасное место десятки человек.
Для помощи пострадавшим от снегопада жителям Гурии уже доставили 140 тонн продовольствия и предметов первой необходимости, которые будут распределены в течение дня во всех районах.