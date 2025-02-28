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Новые перспективы полетов из Грузии: подписано соглашение с Исландией
Новые перспективы полетов из Грузии: подписано соглашение с Исландией
Sputnik Грузия
Соглашение вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур обеими сторонами 28.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-28T15:58+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Грузия и Исландия подписали соглашение о воздушном сообщении, которое является предпосылкой для прямого авиасообщения между странами, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Грузии. Работа над соглашением началась в 2018 году. В 2023 году в рамках переговоров по международной гражданской авиации, проводимых под эгидой Международной организации гражданской авиации, стороны парафировали соглашение. Наряду с подписанием соглашения о воздушном сообщении, в рамках встречи между представителями авиационных властей Грузии и Исландии, стороны обсудили другие актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и выразили готовность продолжить активную коммуникацию с целью дальнейшего развития отношений в авиационной сфере. Соглашение вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур обеими сторонами. Аэропорты Грузии в 2024 году обслужили рекордное количество пассажиров – 7,5 миллиона, что на 24% больше, чем в 2023 году. По состоянию на январь 2025 года, в аэропортах Грузии оперируют 50 авиакомпаний, которые выполняют полеты по 92 направлениям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, агентство гражданской авиации, исландия, авиасообщение в грузии, туризм
грузия, новости, экономика, агентство гражданской авиации, исландия, авиасообщение в грузии, туризм
Новые перспективы полетов из Грузии: подписано соглашение с Исландией
Соглашение вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур обеими сторонами
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Грузия и Исландия подписали соглашение о воздушном сообщении, которое является предпосылкой для прямого авиасообщения между странами, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Грузии.
Работа над соглашением началась в 2018 году. В 2023 году в рамках переговоров по международной гражданской авиации, проводимых под эгидой Международной организации гражданской авиации, стороны парафировали соглашение.
"Соглашение о воздушном сообщении основано на либеральных принципах и не предусматривает ограничений по числу авиакомпаний и пунктам назначения. При этом назначенные авиапредприятия имеют право самостоятельно определять заполненность рейсов и частоту полетов", – отмечает агентство.
Наряду с подписанием соглашения о воздушном сообщении, в рамках встречи между представителями авиационных властей Грузии и Исландии, стороны обсудили другие актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и выразили готовность продолжить активную коммуникацию с целью дальнейшего развития отношений в авиационной сфере.
Соглашение вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур обеими сторонами.
Оно обеспечивает правовые предпосылки для начала прямых регулярных рейсов между двумя странами, что повысит заинтересованность авиакомпаний и будет способствовать как расширению географии полетов, так и углублению туристических и торгово-экономических отношений между странами.
Аэропорты Грузии в 2024 году обслужили рекордное количество пассажиров – 7,5 миллиона, что на 24% больше, чем в 2023 году.
По состоянию на январь 2025 года, в аэропортах Грузии оперируют 50 авиакомпаний, которые выполняют полеты по 92 направлениям.