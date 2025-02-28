https://sputnik-georgia.ru/20250228/novye-perspektivy-poletov-iz-gruzii-podpisano-soglashenie-s-islandiey-292297519.html

Новые перспективы полетов из Грузии: подписано соглашение с Исландией

Новые перспективы полетов из Грузии: подписано соглашение с Исландией

Sputnik Грузия

Соглашение вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур обеими сторонами 28.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-28T15:58+0400

2025-02-28T15:58+0400

2025-02-28T15:58+0400

грузия

новости

экономика

агентство гражданской авиации

исландия

авиасообщение в грузии

туризм

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1c/264860298_0:309:2958:1973_1920x0_80_0_0_b7453c8f6169e429aa3cb7b9ce09e9a3.jpg

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Грузия и Исландия подписали соглашение о воздушном сообщении, которое является предпосылкой для прямого авиасообщения между странами, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Грузии. Работа над соглашением началась в 2018 году. В 2023 году в рамках переговоров по международной гражданской авиации, проводимых под эгидой Международной организации гражданской авиации, стороны парафировали соглашение. Наряду с подписанием соглашения о воздушном сообщении, в рамках встречи между представителями авиационных властей Грузии и Исландии, стороны обсудили другие актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и выразили готовность продолжить активную коммуникацию с целью дальнейшего развития отношений в авиационной сфере. Соглашение вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур обеими сторонами. Аэропорты Грузии в 2024 году обслужили рекордное количество пассажиров – 7,5 миллиона, что на 24% больше, чем в 2023 году. По состоянию на январь 2025 года, в аэропортах Грузии оперируют 50 авиакомпаний, которые выполняют полеты по 92 направлениям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

исландия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, агентство гражданской авиации, исландия, авиасообщение в грузии, туризм