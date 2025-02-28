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ООН "за" – переговоры РФ и США в Стамбуле

ООН "за" – переговоры РФ и США в Стамбуле

Sputnik Грузия

ООН лишь приветствует потепление в американо-российских отношениях, которое может поспособствовать разрешению спорных вопросов 28.02.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик, комментируя прошедшие переговоры представителей Москвы и Вашингтона в Стамбуле, заявил, что ООН приветствует диалог РФ и США, сообщает РИА Новости. Российско-американская встреча, посвященная спорным вопросам в двусторонних отношениях и трудностям в работе посольств в Москве и Вашингтоне, состоялась в четверг в Стамбуле. Глава МИД России Сергей Лавров, предваряя переговоры, выразил надежду, что их результаты покажут, насколько быстро и эффективно стороны смогут продвигаться в решении актуальных проблем.Переговоры стартовали 27 февраля около 10.00 (время совпадает с мск) в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора. Микроавтобус с российской делегацией покинул резиденцию в 16.20. Заявлений для прессы не последовало. Москва рассчитывает, что российско-американская встреча в Стамбуле по работе дипмиссий станет первой в череде подобных консультаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Отвечая на вопрос о том, кто находится на переговорах в Стамбуле с российской стороны, Захарова сообщила, что это представители российского МИД, занимающиеся российско-американскими отношениями. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена в том, что переговоры между Россией и США по возобновлению работы дипмиссий будут успешными.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, стамбул, москва, сша, мария захарова, сергей лавров, валентина матвиенко, совет федерации рф, мид россии, политика