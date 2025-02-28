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Осторожно, мошенники! Служба доходов Грузии предупредила граждан о новом виде махинаций
Осторожно, мошенники! Служба доходов Грузии предупредила граждан о новом виде махинаций
Sputnik Грузия
От имени ведомства на различные телефонные номера рассылаются фальшивые сообщения о якобы начисленной налоговой переплате, и для возврата средств авторы SMS... 28.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-28T23:01+0400
2025-02-28T23:01+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Служба доходов Грузии напоминает гражданам, что она отправляет гражданам только официальные уведомления через их страницу на сайте ведомства или почту и призывает к бдительности. Служба доходов отмечает, что таким образом мошенники пытаются завладеть деньгами граждан, и призывает проявлять осторожность при получении подобных подозрительных сообщений и максимально ограничить передачу личной информации Также она напоминает, что письменное решение/уведомление налогового органа предпринимателю направляется с полным соблюдением процедур только через "Почту Грузии" или электронным способом на его авторизованную страницу. На данный момент число пострадавших от рук мошенников неизвестно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, "почта грузии", служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, происшествия, "почта грузии", служба доходов министерства финансов грузии
Осторожно, мошенники! Служба доходов Грузии предупредила граждан о новом виде махинаций
23:01 28.02.2025 (обновлено: 23:18 28.02.2025)
От имени ведомства на различные телефонные номера рассылаются фальшивые сообщения о якобы начисленной налоговой переплате, и для возврата средств авторы SMS предлагают пользователям перейти по указанной ссылке
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Служба доходов Грузии напоминает гражданам, что она отправляет гражданам только официальные уведомления через их страницу на сайте ведомства или почту и призывает к бдительности.
"Служба доходов уведомляет налогоплательщиков о том, что от имени ведомства на различные телефонные номера рассылаются фальшивые сообщения о якобы начисленной налоговой переплате, и для возврата средств авторы SMS предлагают пользователям перейти по указанной ссылке", – говорится в предупреждении ведомства.
Служба доходов отмечает, что таким образом мошенники пытаются завладеть деньгами граждан, и призывает проявлять осторожность при получении подобных подозрительных сообщений и максимально ограничить передачу личной информации
Также она напоминает, что письменное решение/уведомление налогового органа предпринимателю направляется с полным соблюдением процедур только через "Почту Грузии" или электронным способом на его авторизованную страницу.
На данный момент число пострадавших от рук мошенников неизвестно.