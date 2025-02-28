https://sputnik-georgia.ru/20250228/ostorozhno-moshenniki-sluzhba-dokhodov-gruzii-predupredilo-grazhdan-o-novom-vide-makhinatsiy-292308369.html

Осторожно, мошенники! Служба доходов Грузии предупредила граждан о новом виде махинаций

Осторожно, мошенники! Служба доходов Грузии предупредила граждан о новом виде махинаций

Sputnik Грузия

От имени ведомства на различные телефонные номера рассылаются фальшивые сообщения о якобы начисленной налоговой переплате, и для возврата средств авторы SMS... 28.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-28T23:01+0400

2025-02-28T23:01+0400

2025-02-28T23:18+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Служба доходов Грузии напоминает гражданам, что она отправляет гражданам только официальные уведомления через их страницу на сайте ведомства или почту и призывает к бдительности. Служба доходов отмечает, что таким образом мошенники пытаются завладеть деньгами граждан, и призывает проявлять осторожность при получении подобных подозрительных сообщений и максимально ограничить передачу личной информации Также она напоминает, что письменное решение/уведомление налогового органа предпринимателю направляется с полным соблюдением процедур только через "Почту Грузии" или электронным способом на его авторизованную страницу. На данный момент число пострадавших от рук мошенников неизвестно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, "почта грузии", служба доходов министерства финансов грузии