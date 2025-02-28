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Правила Великого поста 2025: что нужно и нельзя делать в пост?
Правила Великого поста 2025: что нужно и нельзя делать в пост?
Sputnik Грузия
Православный Великий пост в 2025 году начнется 3 марта - он готовит христиан к главному церковному празднику – Пасхе 28.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-28T20:31+0400
2025-02-28T20:31+0400
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Какие правила нужно соблюдать в Великий пост - что нужно и нельзя делать в этот период, читайте в Sputnik Грузия. Правила поста Великий пост самый строгий и продолжительный в году – он длится семь недель. Верующий, по правилам поста, может поститься, только после того как исповедуется и получит благословение духовника. Православным, по церковным правилам, в период Великого поста нужно очистить помыслы и душу – это поможет им духовно подготовиться к Пасхе и встретить Воскресение Христово с чистым сердцем. По правилам, верующие, соблюдающие пост, должны ограничивать себя не только в питании – в этот период они отказываются от мяса, яиц, молочных продуктов и рыбы, за исключением двух дней, но и соблюдать моральные нормы, поэтому им нужно ежедневно молиться и делать добрые дела, отодвигая все неважное на задний план. Более строгими правила становятся в последнюю неделю Великого поста, особенно в Страстную пятницу. В эти дни верующие раскаиваются и причащаются, чтобы освободиться от грехов - ведь именно в это время Спаситель подвергся жестоким мукам ради людей. В Страстную неделю Великого поста верующие стараются как можно меньше выходить из дома и максимально оградить себя от мирской суеты. Что нельзя делать По церковным правилам, нельзя в Великий пост участвовать в веселых и шумных застольях, а также переедать и напиваться. В пост нужно молиться и посещать, по возможности, церковные службы. Демонстрировать гордыню, поучать других или кичиться перед кем-то в Великий пост нельзя, а также совершать любые другие поступки, разрушающие мир между людьми. В Великий пост, по церковным правилам, нельзя венчаться, поэтому свадьбу желательно планировать либо до начала поста, либо после Пасхи. Церковь рекомендует в пост воздержаться также от регистрации брака в ЗАГСе и других светских развлечений. В дни Великого поста желательно слушать духовную музыку и читать богоугодные книги. Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , календарь религиозных праздников, великий пост
религия , справки , календарь религиозных праздников, великий пост

Правила Великого поста 2025: что нужно и нельзя делать в пост?

20:31 28.02.2025
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкВерующие в храме Христа Спасителя во время совершения патриархом вечерни с чином прощения
Верующие в храме Христа Спасителя во время совершения патриархом вечерни с чином прощения - Sputnik Грузия, 1920, 28.02.2025
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
/
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Православный Великий пост в 2025 году начнется 3 марта - он готовит христиан к главному церковному празднику – Пасхе
Какие правила нужно соблюдать в Великий пост - что нужно и нельзя делать в этот период, читайте в Sputnik Грузия.

Правила поста

Великий пост самый строгий и продолжительный в году – он длится семь недель. Верующий, по правилам поста, может поститься, только после того как исповедуется и получит благословение духовника.
Православным, по церковным правилам, в период Великого поста нужно очистить помыслы и душу – это поможет им духовно подготовиться к Пасхе и встретить Воскресение Христово с чистым сердцем.
По правилам, верующие, соблюдающие пост, должны ограничивать себя не только в питании – в этот период они отказываются от мяса, яиц, молочных продуктов и рыбы, за исключением двух дней, но и соблюдать моральные нормы, поэтому им нужно ежедневно молиться и делать добрые дела, отодвигая все неважное на задний план.
Более строгими правила становятся в последнюю неделю Великого поста, особенно в Страстную пятницу. В эти дни верующие раскаиваются и причащаются, чтобы освободиться от грехов - ведь именно в это время Спаситель подвергся жестоким мукам ради людей.
В Страстную неделю Великого поста верующие стараются как можно меньше выходить из дома и максимально оградить себя от мирской суеты.

Что нельзя делать

По церковным правилам, нельзя в Великий пост участвовать в веселых и шумных застольях, а также переедать и напиваться. В пост нужно молиться и посещать, по возможности, церковные службы.
Демонстрировать гордыню, поучать других или кичиться перед кем-то в Великий пост нельзя, а также совершать любые другие поступки, разрушающие мир между людьми.
В Великий пост, по церковным правилам, нельзя венчаться, поэтому свадьбу желательно планировать либо до начала поста, либо после Пасхи.
Церковь рекомендует в пост воздержаться также от регистрации брака в ЗАГСе и других светских развлечений.
В дни Великого поста желательно слушать духовную музыку и читать богоугодные книги.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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