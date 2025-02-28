https://sputnik-georgia.ru/20250228/pravila-velikogo-posta-2025-chto-nuzhno-i-nelzya-delat-v-post-292306969.html

Правила Великого поста 2025: что нужно и нельзя делать в пост?

Правила Великого поста 2025: что нужно и нельзя делать в пост?

Sputnik Грузия

Православный Великий пост в 2025 году начнется 3 марта - он готовит христиан к главному церковному празднику – Пасхе 28.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-28T20:31+0400

2025-02-28T20:31+0400

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религия

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Какие правила нужно соблюдать в Великий пост - что нужно и нельзя делать в этот период, читайте в Sputnik Грузия. Правила поста Великий пост самый строгий и продолжительный в году – он длится семь недель. Верующий, по правилам поста, может поститься, только после того как исповедуется и получит благословение духовника. Православным, по церковным правилам, в период Великого поста нужно очистить помыслы и душу – это поможет им духовно подготовиться к Пасхе и встретить Воскресение Христово с чистым сердцем. По правилам, верующие, соблюдающие пост, должны ограничивать себя не только в питании – в этот период они отказываются от мяса, яиц, молочных продуктов и рыбы, за исключением двух дней, но и соблюдать моральные нормы, поэтому им нужно ежедневно молиться и делать добрые дела, отодвигая все неважное на задний план. Более строгими правила становятся в последнюю неделю Великого поста, особенно в Страстную пятницу. В эти дни верующие раскаиваются и причащаются, чтобы освободиться от грехов - ведь именно в это время Спаситель подвергся жестоким мукам ради людей. В Страстную неделю Великого поста верующие стараются как можно меньше выходить из дома и максимально оградить себя от мирской суеты. Что нельзя делать По церковным правилам, нельзя в Великий пост участвовать в веселых и шумных застольях, а также переедать и напиваться. В пост нужно молиться и посещать, по возможности, церковные службы. Демонстрировать гордыню, поучать других или кичиться перед кем-то в Великий пост нельзя, а также совершать любые другие поступки, разрушающие мир между людьми. В Великий пост, по церковным правилам, нельзя венчаться, поэтому свадьбу желательно планировать либо до начала поста, либо после Пасхи. Церковь рекомендует в пост воздержаться также от регистрации брака в ЗАГСе и других светских развлечений. В дни Великого поста желательно слушать духовную музыку и читать богоугодные книги. Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , календарь религиозных праздников, великий пост