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Ранил, а затем избил сумкой – полицейского уличили в насилии на западе Грузии
Ранил, а затем избил сумкой – полицейского уличили в насилии на западе Грузии
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Сотрудник правоохранительных органов нанес повреждения ножом пострадавшему в руку 28.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-28T17:02+0400
2025-02-28T17:02+0400
2025-02-28T17:02+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Специальная следственная служба уличила инспектора департамента охранной полиции МВД Грузии в насилии над гражданином – обвинения предъявлены в двух эпизодах, говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным следствия, в Аджарии сотрудник правоохранительных органов нанес ножом повреждения в руку пострадавшему. Позже, в автомобиле, обвиняемый ударил потерпевшего сумкой по голове, в результате чего тот получил телесные повреждения. Специальная следственная служба провела расследование после обращения жертвы. После чего, согласно постановлению прокуратуры Грузии, сотруднику правоохранительных органов были предъявлены обвинения в двух эпизодах насилия. Специальная следственная служба продолжает расследование дела согласно статье "Насилие".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, специальная следственная служба
происшествия, грузия, новости, специальная следственная служба
Ранил, а затем избил сумкой – полицейского уличили в насилии на западе Грузии
Сотрудник правоохранительных органов нанес повреждения ножом пострадавшему в руку
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Специальная следственная служба уличила инспектора департамента охранной полиции МВД Грузии в насилии над гражданином – обвинения предъявлены в двух эпизодах, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, в Аджарии сотрудник правоохранительных органов нанес ножом повреждения в руку пострадавшему. Позже, в автомобиле, обвиняемый ударил потерпевшего сумкой по голове, в результате чего тот получил телесные повреждения.
Специальная следственная служба провела расследование после обращения жертвы.
Были опрошены пострадавший, член семьи пострадавшего и другие лица, имеющие отношение к делу. Также была получена электронная информация и другие доказательства, изобличающие в совершении преступления.
После чего, согласно постановлению прокуратуры Грузии, сотруднику правоохранительных органов были предъявлены обвинения в двух эпизодах насилия.
Специальная следственная служба продолжает расследование дела согласно статье "Насилие".