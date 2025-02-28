https://sputnik-georgia.ru/20250228/ranil-a-zatem-izbil-sumkoy--politseyskogo-ulichili-v-nasilii-na-zapade-gruzii-292302928.html

Ранил, а затем избил сумкой – полицейского уличили в насилии на западе Грузии

Ранил, а затем избил сумкой – полицейского уличили в насилии на западе Грузии

Sputnik Грузия

Сотрудник правоохранительных органов нанес повреждения ножом пострадавшему в руку 28.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-28T17:02+0400

2025-02-28T17:02+0400

2025-02-28T17:02+0400

происшествия

грузия

новости

специальная следственная служба

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Специальная следственная служба уличила инспектора департамента охранной полиции МВД Грузии в насилии над гражданином – обвинения предъявлены в двух эпизодах, говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным следствия, в Аджарии сотрудник правоохранительных органов нанес ножом повреждения в руку пострадавшему. Позже, в автомобиле, обвиняемый ударил потерпевшего сумкой по голове, в результате чего тот получил телесные повреждения. Специальная следственная служба провела расследование после обращения жертвы. После чего, согласно постановлению прокуратуры Грузии, сотруднику правоохранительных органов были предъявлены обвинения в двух эпизодах насилия. Специальная следственная служба продолжает расследование дела согласно статье "Насилие".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, специальная следственная служба