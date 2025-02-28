https://sputnik-georgia.ru/20250228/smert-20-letnego-futbolista-v-gruzii-ot-covid--nayden-esche-odin-vinovnyy-292308501.html

Смерть 20-летнего футболиста в Грузии от COVID – найден еще один виновный

Смерть 20-летнего футболиста в Грузии от COVID – найден еще один виновный

Sputnik Грузия

Лечение, проведенное на фоне нарушений протокола, стало причиной ухудшения состояния здоровья пациента, заявили в прокуратуре 28.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-28T23:44+0400

2025-02-28T23:44+0400

2025-02-28T23:44+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение врачу терапевтического отделения Республиканской больницы за ненадлежащее лечение пациента, что привело к ухудшению состояния здоровья, по делу о смерти 20-летнего футболиста Вахтанга Чарквиани. Футболист Вахтанг Чарквиани скончался в Республиканской больнице 10 сентября 2021 года, куда он был помещен с COVID-19. Отец погибшего обвинил медперсонал в халатности и безразличии и допустил, что сын умер из-за несвоевременной реакции медиков и неправильного лечения. Семья не раз проводила акции с требованием наказать виновных. Следствием установлено, что 11 августа 2021 года пациент с диагнозом новая коронавирусная инфекция (SARS-CoV-2) (COVID-19) был помещен в больницу, где проходил лечение. Врачу грозит от 2 до 5 лет лишения свободы "за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицом, имеющим специальные полномочия, вследствие небрежного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия". Ранее следствие предъявило по этому делу обвинение в халатности руководителю терапевтического отделения клиники. Он находится на свободе после выплаты залога.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, республиканская больница, коронавирус covid-19, генеральная прокуратура грузии