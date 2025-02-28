https://sputnik-georgia.ru/20250228/smert-20-letnego-futbolista-v-gruzii-ot-covid--nayden-esche-odin-vinovnyy-292308501.html
Смерть 20-летнего футболиста в Грузии от COVID – найден еще один виновный
Смерть 20-летнего футболиста в Грузии от COVID – найден еще один виновный
Sputnik Грузия
Лечение, проведенное на фоне нарушений протокола, стало причиной ухудшения состояния здоровья пациента, заявили в прокуратуре 28.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-28T23:44+0400
2025-02-28T23:44+0400
2025-02-28T23:44+0400
новости
грузия
общество
республиканская больница
коронавирус covid-19
генеральная прокуратура грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0d/252308063_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_2de8566e6b0a12e4bfe4a73805ef7fda.jpg
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение врачу терапевтического отделения Республиканской больницы за ненадлежащее лечение пациента, что привело к ухудшению состояния здоровья, по делу о смерти 20-летнего футболиста Вахтанга Чарквиани. Футболист Вахтанг Чарквиани скончался в Республиканской больнице 10 сентября 2021 года, куда он был помещен с COVID-19. Отец погибшего обвинил медперсонал в халатности и безразличии и допустил, что сын умер из-за несвоевременной реакции медиков и неправильного лечения. Семья не раз проводила акции с требованием наказать виновных. Следствием установлено, что 11 августа 2021 года пациент с диагнозом новая коронавирусная инфекция (SARS-CoV-2) (COVID-19) был помещен в больницу, где проходил лечение. Врачу грозит от 2 до 5 лет лишения свободы "за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицом, имеющим специальные полномочия, вследствие небрежного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия". Ранее следствие предъявило по этому делу обвинение в халатности руководителю терапевтического отделения клиники. Он находится на свободе после выплаты залога.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0d/252308063_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_f5c5b7b91e6cc15421bfb89b058eabb7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, общество, республиканская больница, коронавирус covid-19, генеральная прокуратура грузии
новости, грузия, общество, республиканская больница, коронавирус covid-19, генеральная прокуратура грузии
Смерть 20-летнего футболиста в Грузии от COVID – найден еще один виновный
Лечение, проведенное на фоне нарушений протокола, стало причиной ухудшения состояния здоровья пациента, заявили в прокуратуре
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение врачу терапевтического отделения Республиканской больницы за ненадлежащее лечение пациента, что привело к ухудшению состояния здоровья, по делу о смерти 20-летнего футболиста Вахтанга Чарквиани.
Футболист Вахтанг Чарквиани скончался в Республиканской больнице 10 сентября 2021 года, куда он был помещен с COVID-19. Отец погибшего обвинил медперсонал в халатности и безразличии и допустил, что сын умер из-за несвоевременной реакции медиков и неправильного лечения. Семья не раз проводила акции с требованием наказать виновных.
Следствием установлено, что 11 августа 2021 года пациент с диагнозом новая коронавирусная инфекция (SARS-CoV-2) (COVID-19) был помещен в больницу, где проходил лечение.
"Врач терапевтического отделения указанной клиники, при непосредственном участии которого проходил процесс лечения, не учел соответствующий протокол управления клиническим состоянием пациента и назначил медикаментозное лечение без проведения необходимого обследования. Лечение, проведенное на фоне нарушений протокола, стало причиной ухудшения состояния здоровья пациента, в связи с чем он был переведен в отделение интенсивной терапии, где позже скончался", – говорится в сообщении.
Врачу грозит от 2 до 5 лет лишения свободы "за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицом, имеющим специальные полномочия, вследствие небрежного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия".
Ранее следствие предъявило по этому делу обвинение в халатности руководителю терапевтического отделения клиники. Он находится на свободе после выплаты залога.